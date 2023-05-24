Алексей Шмыков поставил задачу ускорить заключение контрактов для Свердловской области в рамках нацпроектов

В Свердловской области реализуется 12 национальных проектов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге прошло заседание Проектного комитета Свердловской области. Его участники обсудили ход реализации национальных проектов в регионе. Первый заместитель губернатора Алексей Шмыков поставил задачу ускорить работу по заключению контрактов в рамках нацпроектов.

"К концу 2023 года мы увидим конкретные результаты, положительный эффект от реализации национальных проектов. На сегодняшний день основная часть конкурсных процедур должна быть завершена, муниципальные и государственные контракты должны быть заключены", — отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Сегодня в регионе ведется реализация 12 национальных проектов. На 2023 год сумма привлекаемых средств из федерального и областного бюджетов оценивается в 41,1 миллиарда рублей, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"На реализацию региональной составляющей национальных проектов в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере около 41,1 миллиарда рублей. Средства федерального бюджета составляют 55,59%, или 22,85 миллиарда рублей, средства областного бюджета — 44,41%, или 18,25 миллиарда рублей", — рассказал министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков.

Показатель контрактования по нацпроектам на сегодняшний день в регионе составляет 76,2%. Это выше среднего значения на 3,7% по России и на 2% — по Уральскому федеральному округу.

Напомним, в Свердловской области началось благоустройство территорий, победивших в рейтинговом голосовании в 2022 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".