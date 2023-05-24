Президент РФ подписал документы о награждении и поощрении свердловчан

Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами. Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении и указ о награждении орденами, медалями и знаками отличия, а также о присвоении почетных званий. В числе отмеченных государственными наградами — жители Свердловской области.

Как следует из документа, опубликованного на сайте Кремля, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены:

мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизированной путевой машинной станции № 43 Свердловской дирекции по ремонту пути Центральной дирекции по ремонту пути — филиала ОАО "Российские железные дороги" Павел Бобров ;

; директор департамента акционерного общества "Русская медная компания" (Свердловская область) Александр Жегалин.

За заслуги по охране окружающей среды и природных ресурсов, многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный эколог Российской Федерации" присвоено вице-президенту по экологической и промышленной безопасности акционерного общества "Русская медная компания" (Свердловская область) Наталии Гончар.

Также глава государства распорядился объявить благодарность и наградить Почетной грамотой ряд граждан и трудовых коллективов России.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу почетной грамотой Президента РФ награждена дежурный по железнодорожной станции Екатеринбург-Сортировочный Свердловской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением — филиала ОАО "Российские железные дороги" Наталья Наймушина.

Благодарность Президента РФ объявлена:

начальнику участка пути эксплуатационного участка № 3 Свердловск-Пассажирский дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО "Российские железные дороги" Игорю Антакову ;

; рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Екатеринбург-Пассажирского производственного участка Свердловской дистанции гражданских сооружений Свердловской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Свердловской железной дороги — филиала ОАО "Российские железные дороги" Яшару Бандиеву ;

; мастеру участка производства участка водоснабжения и водоотведения станции Екатеринбург-Сортировочный Екатеринбургского территориального участка Свердловской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО "Российские железные дороги" Александру Круглику.

Ранее Владимир Путин удостоил госнаград шестерых свердловчан.