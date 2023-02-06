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6 февраля 2023, 20:54

Владимир Путин удостоил госнаград шестерых свердловчан

Владимир Путин

Владимир Путин 6 февраля подписал указ о награждении государственными наградами РФ. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин 6 февраля подписал указ о награждении государственными наградами. В документе есть имена шестерых жителей Свердловской области.

Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, глава государства наградил:

  • Орденом Почета — главного научного сотрудника лаборатории ФГБУН "Институт органического синтеза им. Постовского" УрО РАН Виктора Салоутина за вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу;
  • медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени — тренера ГАПОУ СО "Училище олимпийского резерва №1" Михаила Шишилова.

Также присвоены почетные звания:

  • "Заслуженный работник высшей школы РФ" — профессору департамента УрФУ Леониду Доросинскому;
  • "Заслуженный работник высшей школы РФ" — профессору кафедры УрФУ Владимиру Цепелеву;
  • "Заслуженный деятель искусств РФ" — худруку балета Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Вячеславу Самодурову;
  • "Заслуженный эколог РФ" — заведующему лабораторией экологии охотничьих животных ФГБУН "Институт экологии растений и животных" УрО РАН Николаю Корытину.

Напомним, что в конце декабря 2022 года Владимир Путин присвоил госнаграды 13 свердловчанам.

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Областная газета Свердловской области

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