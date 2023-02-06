Владимир Путин удостоил госнаград шестерых свердловчан

Владимир Путин 6 февраля подписал указ о награждении государственными наградами РФ. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин 6 февраля подписал указ о награждении государственными наградами. В документе есть имена шестерых жителей Свердловской области.

Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, глава государства наградил:

Орденом Почета — главного научного сотрудника лаборатории ФГБУН "Институт органического синтеза им. Постовского" УрО РАН Виктора Салоутина за вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу;

медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени — тренера ГАПОУ СО "Училище олимпийского резерва №1" Михаила Шишилова.

Также присвоены почетные звания:

"Заслуженный работник высшей школы РФ" — профессору департамента УрФУ Леониду Доросинскому;

"Заслуженный работник высшей школы РФ" — профессору кафедры УрФУ Владимиру Цепелеву;

"Заслуженный деятель искусств РФ" — худруку балета Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Вячеславу Самодурову;

"Заслуженный эколог РФ" — заведующему лабораторией экологии охотничьих животных ФГБУН "Институт экологии растений и животных" УрО РАН Николаю Корытину.

Напомним, что в конце декабря 2022 года Владимир Путин присвоил госнаграды 13 свердловчанам.

Читайте также:

В Госдуме предложили лишать госнаград за публичную дискредитацию ВС РФ.