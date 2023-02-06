Владимир Путин удостоил госнаград шестерых свердловчан

Президент России Владимир Путин 6 февраля подписал указ о награждении государственными наградами. В документе есть имена шестерых жителей Свердловской области.
Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, глава государства наградил:
- Орденом Почета — главного научного сотрудника лаборатории ФГБУН "Институт органического синтеза им. Постовского" УрО РАН Виктора Салоутина за вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу;
- медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени — тренера ГАПОУ СО "Училище олимпийского резерва №1" Михаила Шишилова.
Также присвоены почетные звания:
- "Заслуженный работник высшей школы РФ" — профессору департамента УрФУ Леониду Доросинскому;
- "Заслуженный работник высшей школы РФ" — профессору кафедры УрФУ Владимиру Цепелеву;
- "Заслуженный деятель искусств РФ" — худруку балета Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Вячеславу Самодурову;
- "Заслуженный эколог РФ" — заведующему лабораторией экологии охотничьих животных ФГБУН "Институт экологии растений и животных" УрО РАН Николаю Корытину.
Напомним, что в конце декабря 2022 года Владимир Путин присвоил госнаграды 13 свердловчанам.
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