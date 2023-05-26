Сосьва строится

Дома возводят из готовых железобетонных конструкций, что позволяет строить коробки за считанные дни. Фото: Анатолий Ероховец

После ужасного пожара поселок обретает новый вид, а жители – уверенность в том, что они получат новое жилье. По поручению губернатора Евгения КУЙВАШЕВА дома для пострадавших от пожаров должны быть построены за один сезон, и строители для этого оперативно работают.

После аэрофотосъемки была создана цифровая модель поселка, что позволило быстрее спроектировать и «посадить» здания на местность и приступить к строительству.

Индивидуальные дома возводят из сборных домо­комплектов. Строители готовят котлованы, щебеночные основания, монтируют фундаменты и стены, утепляют швы, а также делают основания для следующих зданий.

Параллельно продолжаются работы на стройплощадке трех­этажного дома, рассчитанного на 60 квартир. Сейчас там завершен монтаж сборных фундаментов и стен подвала, монтируются перекрытия. Этот этап работ строители планируют завершить к концу мая. На площадке работает семь единиц техники.

Как рассказала корреспондент «ОГ» Юлия Бабушкина, побывавшая в Сосьве ровно три недели назад, всё меняется на глазах.

– Всего три недели назад мы осматривали пустые участки с разметкой, а сейчас на этом месте – железобетонные коробки. Обретает очертания и новый многоквартирный дом. Такая скорость впечатляет. Думаю, что и жителей тоже: во время беседы многим не верилось, что это возможно, – поделилась она.