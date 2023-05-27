Экодом "Никольский" открыли в Сысертском городском округе

Первый экодом открыли в селе Никольское. Фото: Павел Ворожцов

В селе Никольское Сысертского городского округа заработала первая просветительская площадка уральского проекта "Экодом". В новом общественном пространстве можно сдать вторичное сырье, узнать о способах его переработки и обзавестись полезными экопривычками. Площадка полностью отвечает задачам национального проекта "Экология".

"Не секрет, что основные экологические активности сконцентрированы в крупных городах. Здесь мы пошли по пути развития проекта в малых населенных пунктах, чтобы все имели возможность заниматься раздельным сбором мусора, больше узнавать об этом и приносить пользу природе. До конца года новые экопространства также планируется запустить в Сысерти и Нижнем Тагиле. В перспективе экодома появятся в Серове и Краснотурьинске", — сказал заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

Фото: Павел Ворожцов

В экодоме создан пункт приема вторсырья, где его сортируют и отправляют на переработку. Также пространство оборудовано помещением для проведения лекций. Обустроена в экодоме и мастерская, посетители которой могут из измельченных пластиковых крышек создать на память экобрелок, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Фото: Павел Ворожцов

"Благодаря поддержке нашего губернатора Евгения Куйвашева в малых населенных пунктах появляется инфраструктура не только для отдыха, но и для ведения просветительской работы. Жителям и гостям здесь можно рассказать, что важно разделять мусор, перерабатывать и получать полезные вещи. Особенно сейчас, в летнее время, мы ждем, что сюда часто будут приходить дети и популяризировать идеи раздельного сбора мусора", — сказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Работать экодом в селе Никольское (ул. 1 Мая, дом 76Б) будет со среды по воскресенье с 10:00 до 19:00.

Создание экодомов является частью комплексного проекта в сфере разумного обращения с отходами и повышения экологической грамотности жителей Уральского федерального округа. Проект осуществляет Холдинговая компания "Экологические системы" (ХКЭС). Участие в проекте принимают Свердловская и Тюменская области, ХМАО и ЯНАО.

"Это первый экодом не только в Уральском федеральном округе, но и в стране, который открыт в сельской местности. Сделать это нас убедил энтузиазм жителей Сысертского городского округа и его главы", — сказал генеральный директор Холдинговой компании "Экологические системы" Константин Фрумкин.

Фото: Павел Ворожцов

Первые посетители экодома в день открытия собрали несколько килограммов пластиковых и стеклянных отходов на тропе, которая соединила просветительскую площадку с новым туристическим объектом в Сысертском городском округе. В селе Щелкун начал работу туристско-информационный центр "Хижина", который создали в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Новый визит-центр поможет туристам, которые запланировали самостоятельные путешествия в сельской местности на территории округа.

Фото: Павел Ворожцов

"Это место, которое будет притягивать туристов. Здесь они смогут отдохнуть, перекусить, воспользоваться туалетом, купить сувениры. Здесь же можно будет взять путеводители, карты, а также инвентарь напрокат. В следующем году по поручению губернатора Евгения Куйвашева планируется открытие подобных центров в Ивделе и в Верхотурье. Всего в Свердловской области к 2035 году планируется создать порядка 70 визит-центров", — рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Фото: Павел Ворожцов

Ранее в Свердловской области обсудили перспективы развития туризма по диким местам севера региона.