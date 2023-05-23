Общественность обсудила перспективы развития туризма по диким местам севера Свердловской области

Общественность обсудила развитие туристической инфраструктуры на севере Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Активисты, бизнесмены и представители власти на площадке кластера "Домна" обсудили развитие туристических территорий на севере Свердловской области. У туристов сформировался устойчивый запрос на путешествия именно по этим местам региона.

"Сегодня есть много желающих поехать на север Свердловской области. За растущим спросом пока не успевает развитие инфраструктуры — нам не хватает маршрутов, баз отдыха, объектов питания. И нам нужно совместно вырабатывать решения — на чем сосредоточиться, чтобы туристический поток стабильно рос, чтобы люди ехали из Свердловской области и из других регионов. Так, по поручению губернатора Евгения Куйвашева сегодня один из лучших туристических центров построен в Гаринском городском округе "Пристань Гари", и мы видим высокий спрос на отдых там", — сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Как сообщает департамент информационной политики региона, встреча состоялась в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В дискуссии также приняли участие представители туротрасли региона, муниципальных управленческих команд, историки. Они отметили, что помимо природно-ландшафтных достопримечательностей на северном Урале огромное количество редких историко-культурных памятников. Среди них средневековый Лозьвинский городок возле Ивделя. Это одна из первых русских крепостей на Урале, основанная еще современниками Ермака. Или Пелымская крепость, которая в конце 16 века выполняла столичные функции на Урале до появления Верхотурья.

Специалисты отметили, что до многих достопримечательностей Урала сложно добраться, поэтому для повышения доступности туристических локаций планируется развивать транспортное сообщение. Так, рассматривается возможность запуска электрички до поселка, ближайшего к перевалу Дятлова. Для удобства туристов планируется открытие визит-центров в Ивделе и Вижае. Также эксперты отметили, что важен комфорт туристических площадок, необходимо развивать не только глэмпинги, но и полноценные отели.

"Сегодня наша задача — поддержать инициативы предпринимателей, которые готовы создать необходимую инфраструктуру. В ближайшее время мы определим победителей конкурса, которые получат на реализацию турпроектов от 3 до 10 миллионов рублей", — сказала директор департамента туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова.

Как сообщалось ранее, уральцы заявили 151 проект создания туристической инфраструктуры с привлечением грантов.

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