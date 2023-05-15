На конкурс развития туристической инфраструктуры с господдержкой свердловчане направили 151 заявку

Победители на реализацию своих идей получат от 3 до 10 миллионов рублей. Фото: Галина Соловьева

В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" уральцы заявили 151 проект создания туристической инфраструктуры с привлечением грантов. Благодаря одобренной заявке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, на реализацию проектов-победителей из федерального бюджета привлечено 332 миллиона рублей.

Прием заявок завершен. Конкурсный отбор продлится до конца мая. Победители на реализацию своих идей получат от 3 до 10 миллионов рублей. Самой популярной темой проектов стало создание модульных конструкций — 64 заявки, а также развитие пляжей и прибрежных территорий — 26 идей.

По словам директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмиры Тукановой, в регионе отмечается высокий спрос на комфортабельные средства размещения на природе. И бизнес активно откликается на эту потребность.

"Благодаря этому до конца года мы ждем появления нескольких десятков новых домиков для отдыха. Сейчас конкурсная комиссия детально знакомится с каждой заявкой, в начале июня будут названы победители", — отметила Эльмира Туканова.

Она также напомнила о ключевом условии получения господдержки: бизнесмен должен инвестировать в проект не менее 55% собственных средств от суммы запрашиваемого гранта.

Всего на 2023 год на федеральном уровне были одобрены 3 заявки губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на развитие туристической инфраструктуры. В общей сложности регион получит 589,7 миллиона рублей.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что на конкурс-акселератор "Уральские каникулы" свердловчане выдвинули уже 177 инициатив.

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