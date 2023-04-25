На конкурс-акселератор "Уральские каникулы" свердловчане выдвинули уже 177 инициатив

Цель конкурса — поиск инициаторов и реализаторов идей, а также комплексное развитие территорий. Фото: Галина Соловьева

Продолжается сбор заявок на конкурс "Уральские каникулы". Уже принято 177 инициатив в области туризма. Лучшие проекты получат акселерационную поддержку в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Больше всего поступило инициатив по развитию туристической инфраструктуры и территорий. На втором месте — проекты по созданию туристических маршрутов и услуг, кроме того, жители предлагают идеи событийных мероприятий. Больше всего заявок поступает из Северного управленческого округа.

"Этот конкурс — фабрика туризма на Урале. Участвуют уже 27 муниципальных округов. Наша большая цель: поиск инициаторов и реализаторов идей, комплексное развитие территорий, создание и продвижение туристических проектов, маршрутов и событий в каждом муниципальном образовании Свердловской области», — отметил генеральный директор управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области Леонид Гункевич.

Среди поданных заявок на конкурс-акселератор "Уральские каникулы": туристический маршрут по ночному Екатеринбургу с костюмированным шоу, посещением кладбища и рассказами про самые громкие преступления в столице Среднего Урала, создание "Музея шоколада" с теплицами по выращиванию какао-бобов и цехом по производству шоколада.

Принять участие в конкурсе может каждый житель Свердловской области. Заявки принимаются до 10 мая включительно. Далее их ждет публичное обсуждение, а также экспертиза проектов. В конце мая будут сформированы команды участников. Лучшие из них пройдут четырехмесячный образовательный акселератор с участием федеральных и региональных экспертов туротрасли.

Отметим, впервые конкурс прошел в 2022 году. Тогда было подано 256 заявок из 88 муниципальных образований. В обучающий модуль попали 74 проекта.

Напомним, также свердловчане могут принять участие в конкурсе грантов на развитие инфраструктуры туризма.

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