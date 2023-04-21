Свердловская область стала одним из лучших российских регионов по развитию промышленного туризма

Количество туристов по сравнению с 2021 годом выросло более чем в два раза. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В финале II Всероссийского акселератора по промышленному туризму "Открытая промышленность", который проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ), Свердловская область получила статус "Регион-наставник". Церемония награждения прошла в Москве с участием главы АСИ Светланы Чупшевой и помощника президента России Максима Орешкина, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2020 году подписал с Агентством стратегических инициатив соглашение о развитии промышленного туризма на Среднем Урале. В рамках Всероссийского акселератора представители 20 предприятий прошли обучение и усовершенствовали работу с гостями. Благодаря этому в 2022 году уральские заводы посетили порядка 15 тысяч человек. Количество туристов по сравнению с 2021 годом выросло более чем в два раза. Это соответствует задачам нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Сегодня у нас в проекте участвует уже 50 регионов, 400 предприятий открыли свои двери с новыми туристическими маршрутами. Кто-то впервые вошел в эту программу, кто-то перестроил свои экскурсии с точки зрения безопасности, интереса для туристов, чтобы каждый смог познакомиться с технологическим процессом, с новыми технологиями и оборудованием. И мы увидели большой интерес к таким экскурсиям", — отметила Светлана Чупшева.

В Свердловской области проходят экскурсии на следующие производства: "Тагильское пиво", "Пенетрон-Россия", Водоканал, ЕВРАЗ НТМК, Уралхиммаш и другие.

"Как сказал недавно президент, началась новая модель экономического роста. Промышленность — столп этой новой модели, а туризм — это то, что ориентировано на внутренний спрос. Все, что связано с промышленным туризмом, у нас получается на стыке", — сказал Максим Орешкин.

По его мнению, чем больше показывают людям эти предприятия, тем больше молодежи будут вдохновляться этой сферой и выбирать их для работы.

Отметим, что по поручению Евгения Куйвашева в Свердловской области действует комплексный проект в сфере туризма "Урал для школы", который знакомит детей с промышленным потенциалом региона. В его рамках туристские маршруты интегрируются в школьные образовательные программы.

Напомним, развивающие туриндустрию свердловские предприниматели получат гранты.

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