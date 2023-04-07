На Среднем Урале вводят дополнительные туристические и пригородные поезда

В выходные дни на ретропоезде "Уральский экспресс" можно прокатиться до Верхней Пышмы. Фото: Павел Ворожцов

На Международной туристской выставке "Лето-2023" Свердловская железная дорога (СвЖД) презентовала туристические поезда, которые будут курсировать летом на Среднем Урале. Их расписание адаптировано под туры выходного дня, сообщили в отделе по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций СвЖД.

С 15 апреля по 14 октября в график СвЖД вводится дополнительный субботний рейс электропоезда "Ласточка", курсирующего по маршруту Екатеринбург — Каменск-Уральский. Поезд № 7082 будет отправляться из уральской столицы в 09:41 и прибывать на конечную станцию в 11:14 (здесь и далее время местное). Днем туристы смогут прогуляться по городу, осмотреть достопримечательности, а вечером вернуться обратно на поезде № 7085 отправлением в 15:47.

С 13 мая по 22 октября в расписание возвращается "Орлан", который по выходным и праздничным дням из Екатеринбурга следует до природного парка "Оленьи ручьи". Пригородный поезд № 7011/7012 Екатеринбург — Михайловский завод — Екатеринбург будет отправляться в 08:13 и прибывать на платформу Бажуково в 10:50 (выход на маршруты центральной части парка), на платформу Аракаево в 11:15 (выход на маршруты южной части парка). Обратный рейс будет отправляться из Аракаево в 16:55, из Бажуково — в 17:26 и прибывать в Екатеринбург в 20:11.

Туристический ретропоезд "Уральский экспресс" продолжит курсировать по двум маршрутам. В выходные можно прокатиться в Верхнюю Пышму. Продолжительность ретротура, включая остановку на станции Шувакиш и время для посещения Музейного комплекса УГМК, составляет 6 часов 20 минут.

В будние дни ретропоезд курсирует по кольцевому маршруту "Вечерний Екатеринбург". Продолжительность поездки 2 часа 35 минут.

Летом в рамках проекта "Императорский маршрут" можно совершить поездку в Алапаевск. Отправление туристического поезда из Екатеринбурга в 08:29, обратно из Алапаевска — в 19:00. Время в пути 3 часа.

Напомним, с 26 марта Кольцово перешло на весенне-летнее расписание.