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24 марта 2023, 13:36

Кольцово с 26 марта переходит на весенне-летнее расписание

Аэропорт

31 авиакомпания будет работать на 73 внутренних и международных направлениях. Фото: Алексей Кунилов

С 26 марта екатеринбургский аэропорт начнет работать в режиме весенне-летнего расписания. Из Кольцово запланированы регулярные рейсы по 73 внутренним и международным направлениям, которые будет осуществлять 31 авиакомпания, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Большая часть рейсов будет сконцентрирована на полетах внутри России. До конца октября текущего года из аэропорта Екатеринбурга будут доступны 53 маршрута.

Ожидается, что до 23 вылетов в сутки будут осуществляться в Москву, до 12 — в Сочи, до 10 — в Санкт-Петербург. Из Кольцово увеличится число рейсов в Минеральные Воды, Махачкалу, Тобольск, Благовещенск, Новый Уренгой, Оренбург, Самару, Читу. Впервые начнутся полеты в Петрозаводск (со 2 мая) и Кострому (с 8 июня).

На зарубежных направлениях будут работать 7 авиакомпаний — на маршрутах в турецкие Стамбул, Даламан и Бодрум, также ожидается продление полетных программ в Арабские Эмираты (Дубай и Шарджа), Таиланд (Пхукет и Утапао), Индию (Гоа), Египет (Хургада и Шарм-эш-Шейх). Кроме того, будут доступны полеты в Армению, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.

Напомним, с 30 марта Кольцово возобновляет прямые рейсы в Волгоград.

Областная газета Свердловской области

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