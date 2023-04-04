Гид по Екатеринбургу вошел в десятку самых популярных маршрутов проекта "Почтовый туризм"

Маршрут по Екатеринбургу рассчитан на два дня. Фото: Павел Ворожцов

Двухдневное путешествие по Екатеринбургу стало одним из самых популярных маршрутов проекта "Почтовый туризм". С начала года гид по столице Урала посмотрели более тысячи раз, а подкаст про уральскую столицу прослушали более двух тысяч пользователей, сообщает пресс-служба регионального филиала Почты России.

Маршрут по Екатеринбургу рассчитан на два дня, а подкаст, который его дополняет, предлагает совершить путешествие за три дня. Путешественников проведут не только в исторический центр Екатеринбурга, но и на озеро Шарташ, расскажут о легендарном Уралмаше, а также о городе Березовском. Кроме того, для туристов есть рекомендации, какие уральские блюда попробовать и где сделать лучшие памятные фото. В подкасте про уральскую столицу маршруты обсуждают экскурсовод Виктор Бобров, путешественница и тревел-блогер Мила Иванова.

Всего в проекте "Почтовый туризм" 25 маршрутов. Их общая протяженность составляет более 2,5 млн км по 18 регионам страны.

Проект "Почтовый туризм" был запущен в июне 2022 года Почтой России и Русским географическим обществом. С этого момента сайт посетили более 600 тысяч раз. Кроме Екатеринбурга, в топ наиболее просматриваемых вошли также маршруты в Карелию, Приморье, Мурманск, Ростов-на-Дону, Краснодар. Данный проект способствует решению задач национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" по увеличению въездного и внутреннего потока путешествующих. В 2022 году Средний Урал посетили свыше 2 миллионов туристов.

"По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева уделяется большое внимание развитию туризма на северном Урале. В поселке Гари туристы получили доступ к эксклюзивной рыбалке. Совсем скоро совершить путешествие туда можно будет в рамках тура через Верхотурье. Рассматривается возможность создания обеспечивающей инфраструктуры на перевале Дятлова, планируется усилить направление аварийно-спасательной службы. Поиск и развитие интересных локаций в Свердловской области продолжаются, и турпоток будет увеличиваться", — отметил заместитель директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Юрий Патанин.

Напомним, по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева создаются новые объекты инфраструктуры сферы гостеприимства на севере региона.