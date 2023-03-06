Туроператоры оценили инфраструктуру гостеприимства Свердловской области

Уральские туроператоры посетили север Свердловской области. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

10 уральских туроператоров познакомились с новыми объектами инфраструктуры сферы гостеприимства, которые создаются на севере региона по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

"Представители ведущих туроператоров за два дня проехали по маршруту Екатеринбург — Верхотурье — Гари, чтобы познакомиться с новыми туристическими объектами и высказать свои пожелания. По итогам будут упаковывать новые турмаршруты для разных целевых групп", — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Самой северной точкой маршрута стал туристический центр — "Пристань Гари". Он создается по поручению Евгения Куйвашева к 400-летию поселка Гари. На берегу реки Сосьва возведены модульные дома на 49 человек, оборудована лодочная станция и стоянка квадроциклов. Для гостей подготовлено меню, в котором есть блюда из местных фермерских продуктов, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Также туроператоры познакомились с новым трехдневным маршрутом "Легенды Конжака". В Верхотурье для гостей провели экскурсию в новом клубе "Яблоневый сад", показали экспозицию Верхотурского кремля, Дома ремесел и промыслов.

"Во-первых, меня впечатлил очень высокий уровень качества новых объектов. И нас сопровождали главы городов, что говорит о серьезной поддержке со стороны властей. Уже сейчас мы наметили два-три маршрута, которые предложили бы нашим туристам. В том числе, будем обсуждать проведение в Верхотурье фестиваля цветения яблонь и возможность организации в Гарях услуги по заброске туда туристов на вертолете для уединенного отдыха с рыбалкой на северной глубоководной реке", — рассказала директор Студии приключений UB2 Татьяна Федотова.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ознакомительный тур организовал Центр развития туризма Свердловской области и департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона.

Напомним, в 2021 году губернатор Евгений Куйвашев дал старт реконструкции участка дороги, связывающей Гари и Таборы. В настоящее время к 400-летию поселка Гари благоустроили Парк Победы, построили школьный стадион, привели в порядок уличное освещение и купили баржу для передвижения в отдаленных местах. Все изменения положительно сказались на развитии туристического потенциала территории.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Кроме того, по инициативе Евгения Куйвашева на север Свердловской области начали ходить "Ласточки". Самый протяженный в России пригородный маршрут составляет 479 километров. Электрички из Екатеринбурга идут в Североуральск через Верхотурье, охватывая населенные пункты, где всего проживает больше 800 тысяч свердловчан.

"Город набрал мощный туристический потенциал. Уверен, что изменение графика и маршрута передвижения "Ласточек" <...> привлечет еще больше паломников и путешественников не только в Верхотурье, но и в другие северные территории области", — отмечал губернатор Евгений Куйвашев 19 января во время визита в муниципалитет.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, 15 тысяч участников гастрономического фестиваля уральской кухни "Переборщи" съели 5 тысяч литров супа.