Свердловчане могут принять участие в конкурсе грантов на развитие инфраструктуры туризма

На конкурс принимаются общественные инициативы, направленные на развитие туристской инфраструктуры. Фото: Галина Соловьева

Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области объявил конкурс на грантовую поддержку общественных инициатив по созданию инфраструктуры туризма в регионе. Заявки принимаются до 10 мая 2023 года.

С порядком проведения и требованиями к участникам конкурсного отбора можно ознакомиться на сайте департамента.

На конкурс принимаются общественные инициативы по 3 направлениям:

развитие туристской инфраструктуры: создание и/или развитие национальных туристских маршрутов, а также пляжей на берегах рек, озер, водохранилищ;

создание модульных конструкций: кемпингов, кемпстоянок, обустройство жилой и рекреационной зон, оборудование санитарных узлов, обеспечение доступа для лиц с ограниченными возможностями здоровья, создание системы визуальной информации и навигации;

поддержка развития инфраструктуры туризма: приобретение туристского оборудования, оборудования для туристских информационных центров, пунктов проката, включая детские комплексы, организация круглогодичного функционирования и расширение доступности плавательных бассейнов, разработка новых туристских маршрутов, создание электронных путеводителей по туристским маршрутам, в том числе мобильных приложений и аудиогидов, реализация проектов, направленных на создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Общая сумма грантовой поддержки составляет 357 230 344 рубля.

Участник конкурса может подать несколько заявок.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что Свердловская область стала одним из лучших российских регионов по развитию промышленного туризма.

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