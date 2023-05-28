В Полевском выявлены нарушители противопожарного режима

Контрольные группы работают на территории региона. Фото: администрация Полевского городского округа

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на территории региона работают контрольные группы, которые следят за соблюдением правил пожарной безопасности.

Патрулирование ведется в лесах, у водоемов, в коллективных садах и частном секторе.

Накануне в Полевском во время обхода контрольные группы составили протокол за нарушение особого противопожарного режима (штраф — от 10 до 20 тысяч рублей). Еще три протокола были составлены за парковку на пожарном пирсе, владельцев автомобилей ждет взыскание на сумму от 2 до 5 тысяч рублей. Также участники контрольных групп выявили один участок, находящийся в захламленном состоянии. За данное нарушение предусмотрен штраф 5 тысяч рублей.

Размер административного штрафа за несоблюдение требований особого противопожарного режима может достигать 2 миллионов рублей.

Фото: администрация Полевского городского округа

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, для мониторинга ситуации сверху сотрудники МЧС используют коптеры.

Ранее на Среднем Урале ликвидировали пожары на площади 5 тысяч гектаров.