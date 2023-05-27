На Среднем Урале ликвидировали пожары на площади в 5 тысяч гектаров

11 природных пожаров за сутки ликвидировано в Свердловской области. Фото: Борис Ярков

В Свердловской области ликвидировали 11 природных пожаров, занявших площадь в 5,2 тысячи гектаров. Борьба с возгораниями в регионе продолжается, задействованы силы МЧС, Авиабазы, лесничеств — более 900 человек, свыше 120 единиц техники, спецавиация.

Природные пожары потушены:

в Гаринском городском округе (5 тысяч га);

в Шалинском городском округе (118 га);

в Верхотурском городском округе (78 га);

в Тугулымском городском округе (21 га);

в городском округе ЗАТО Свободный (18 га).

Сейчас в Свердловской области действуют 20 лесных пожаров. Их площадь составляет 14,3 тысячи га. 10 возгораний (12,8 тыс. га) локализованы, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Распространение огня остановлено в следующих территориях:

в Махневском муниципальном образовании (12,3 тыс. га);

в Асбестовском городском округе (350 га);

в муниципальном образовании Ирбитское (64 га);

в Сысертском городском округе (11 га);

в городском округе Сухой Лог (10 га);

в Березовском городском округе (9 га);

в Артемовском городском округе (3,5 га).

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков призывает всех уральцев строго соблюдать правила пожарной безопасности, а также сообщать о нарушениях требований особого противопожарного режима.

"Если кто еще не навел порядок около своего дома — выходные впереди. Нужно взять все необходимое, убрать все, что не должно находиться рядом. Ну и, конечно же, быть неравнодушными: сегодня, когда вы видите посещение лесов, особенно когда разводятся костры, жарятся шашлыки — сообщайте незамедлительно. Можно по телефону 112, информация будет доведена", — подчеркнул Алексей Шмыков.

Видео: официальная страница Свердловской области в соцсети "ВКонтакте"

Напомним, на выходные дни в Свердловской области усилили работу контрольных противопожарных групп.

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