В выходные на Среднем Урале усилят работу контрольных противопожарных групп

В выходные дни специалисты с 4 часов утра выйдут на патрулирование лесов и въездов в лесопарки, участков вдоль дорог, прибрежных территорий. Фото: Павел Ворожцов

Свыше 4 тысяч патрульно-контрольных групп, созданных по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, усилят проверки соблюдения противопожарного режима в субботу и воскресенье. Ранее глава региона заявил, что от этих выходных будет зависеть, какая обстановка в области будет в дальнейшем.

"Если люди поедут на шашлыки, будет всплеск пожаров. По поручению лесничества надо привлекать к борьбе с огнем всех арендодателей земельных участков. Любой пожар на 99% идет от ландшафтного. Я не хочу, чтобы наши люди были в дыму до сентября", — приводит слова Евгения Куйвашева департамент информационной политики Свердловской области.

В эти выходные специалисты лесничеств, МВД, МЧС, органов местного самоуправления с 4:00 утра выйдут на патрулирование лесов и въездов в лесопарки, участков вдоль дорог, прибрежных территорий. Именно в это время рыбаки у водоемов начинают разжигать костры, сплавляющиеся туристы просыпаются и разводят огонь. Рейды также пройдут по всем популярным турбазам, пляжным комплексам, кемпингам и глэмпингам. В патрулировании будут участвовать местные жители и волонтеры.

По решению Евгения Куйвашева свердловчане, которые предоставят правоохранительным органам достоверную информацию о виновнике лесного пожара, могут рассчитывать на выплату в размере 50 тысяч рублей. Если человек не только сообщит о нарушителе, но и поможет задержать его, то вознаграждение составит 100 тысяч рублей.

Областные власти настоятельно просят уральцев воздержаться от посещения лесов, лесопарков и других природных мест, не разводить огонь на открытой местности, даже на собственном дачном участке. Готовить пищу на огне разрешено только в стационарной каменной трехсторонней печи, которая находится на расстоянии не менее 5 метров от здания, не менее 2 метров от горючих материалов.

Размер административного штрафа за несоблюдение правил и дополнительных требований пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима может достигать 2 миллионов рублей в зависимости от степени нарушения. С начала пожароопасного периода по результатам рейдов в регионе возбуждено 2,1 тысячи административных дел в отношении физических и юридических лиц.

Напомним, за сутки в Свердловской области ликвидировано 10 природных пожаров.

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