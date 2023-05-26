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26 мая 2023, 09:23

За сутки в Свердловской области ликвидировано 10 природных пожаров

Лесной пожар

В Свердловской области продолжается борьба с природными пожарами. Фото: Борис Ярков

10 природных пожаров на площади 753 гектара за сутки ликвидировали в Свердловской области. Угрозы населенным пунктам нет, сообщает департамент информационной политики региона. 

В борьбе с природными пожарами задействованы специалисты МЧС, Авиалесоохраны и лесничеств — в общей сложности более 800 человек. Привлечено свыше 100 единиц техники и спецавиация. 

Возгорания потушены: 

  • в Артемовском городском округе (500 га);
  • в Березовском городском округе (88 га);
  • в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (23 га);
  • в Ивдельском городском округе (137 га). 

На 9:00 26 мая на Среднем Урале зафиксировано 19 природных пожаров, которые заняли площадь в 9,2 тысячи гектаров. Из этого количества 8 возгораний (584 га) локализованы. 

Природные пожары взяты в "кольцо" и не распространяются:

  • в Асбестовском городском округе (350 га);
  • в Шалинском городском округе (118 га);
  • в Верхотурском городском округе (78 га);
  • в городском округе Сухой Лог (10 га);
  • в Березовском городском округе (9 га);
  • в Артемовском городском округе (3,5 га). 

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал дополнительные поручения по профилактике пожаров по итогам работы в поселке Малышева. 

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Областная газета Свердловской области

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