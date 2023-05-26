За сутки в Свердловской области ликвидировано 10 природных пожаров

В Свердловской области продолжается борьба с природными пожарами. Фото: Борис Ярков

10 природных пожаров на площади 753 гектара за сутки ликвидировали в Свердловской области. Угрозы населенным пунктам нет, сообщает департамент информационной политики региона.

В борьбе с природными пожарами задействованы специалисты МЧС, Авиалесоохраны и лесничеств — в общей сложности более 800 человек. Привлечено свыше 100 единиц техники и спецавиация.

Возгорания потушены:

в Артемовском городском округе (500 га);

в Березовском городском округе (88 га);

в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (23 га);

в Ивдельском городском округе (137 га).

На 9:00 26 мая на Среднем Урале зафиксировано 19 природных пожаров, которые заняли площадь в 9,2 тысячи гектаров. Из этого количества 8 возгораний (584 га) локализованы.

Природные пожары взяты в "кольцо" и не распространяются:

в Асбестовском городском округе (350 га);

в Шалинском городском округе (118 га);

в Верхотурском городском округе (78 га);

в городском округе Сухой Лог (10 га);

в Березовском городском округе (9 га);

в Артемовском городском округе (3,5 га).

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал дополнительные поручения по профилактике пожаров по итогам работы в поселке Малышева.

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