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25 мая 2023, 15:05

Евгений Куйвашев работает в Малышевском городском округе, где идет ликвидация крупного пожара

Совещание в поселке Малышева с участием Евгения Куйвашева

Евгений Куйвашев проводит оперативное совещание в поселке Малышева. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев работает в Малышевском городском округе. Там сейчас продолжается ликвидация крупного природного возгорания.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, пожар локализован на площади 350 гектаров. Угрозы населенному пункту нет. В борьбе с огнем задействованы 45 человек и 6 единиц техники. Организовано окарауливание.

Сейчас Евгений Куйвашев проводит оперативное совещание в поселке Малышева. Затем планирует выехать на территорию, где идет ликвидация пожара.

Губернатор Свердловской области также дал установку, что работа контрольных групп, которые созданы по его поручению, в муниципалитетах будет начинаться с 4:00. Именно в это время рыбаки выходят на рыбалку и начинают разжигать костры. 

Ранее Евгений Куйвашев заявил об ответственности арендаторов лесных участков за пожары.

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Областная газета Свердловской области

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