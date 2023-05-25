Евгений Куйвашев работает в Малышевском городском округе, где идет ликвидация крупного пожара

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев работает в Малышевском городском округе. Там сейчас продолжается ликвидация крупного природного возгорания.
По данным департамента информационной политики Свердловской области, пожар локализован на площади 350 гектаров. Угрозы населенному пункту нет. В борьбе с огнем задействованы 45 человек и 6 единиц техники. Организовано окарауливание.
Сейчас Евгений Куйвашев проводит оперативное совещание в поселке Малышева. Затем планирует выехать на территорию, где идет ликвидация пожара.
Губернатор Свердловской области также дал установку, что работа контрольных групп, которые созданы по его поручению, в муниципалитетах будет начинаться с 4:00. Именно в это время рыбаки выходят на рыбалку и начинают разжигать костры.
Ранее Евгений Куйвашев заявил об ответственности арендаторов лесных участков за пожары.
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