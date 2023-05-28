В Свердловской области за сутки площадь лесных пожаров сократили почти в 5 раз

За сутки в Свердловской области ликвидированы 10 природных пожаров. Фото: Павел Ворожцов

Почти в 5 раз удалось сократить площадь природных пожаров в Свердловской области за прошедшие сутки. За 27 мая ликвидированы 10 возгораний, охватившие 16,1 тысячи гектаров, сообщает департамент информационной политики региона.

Возгорания потушены:

в Махневском муниципальном образовании (16 тысяч га);

в Ирбитском районе (76 га);

в Серовском городском округе (38 га);

в Сысертском городском округе на площади (11,7 га);

в Артемовском городском округе на площади (3,5 га).

Сейчас на Среднем Урале зафиксировано 19 действующих природных пожаров, из них 8, занявшие площадь 841 га, локализованы и не распространяются. Угрозы населенным пунктам нет.

В борьбе с огнем в Свердловской области задействованы более 900 человек, свыше 120 единиц спецтехники, привлечена спецавиация.

По данным специалистов, большая часть пожаров происходит по вине людей, не соблюдающих правила пожарной безопасности.

"За последние две недели мая пожарными поездами было совершено более 50 выездов для ликвидации пожаров различного уровня сложности, различной категории и на различных объектах. Хотел бы обратиться к жителям регионов о соблюдении правил пожарной безопасности при нахождении в лесу, на садовых участках, запрещении распространения открытого огня", — подчеркнул заместитель директора филиала Федерального государственного предприятия "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта России" на Свердловской железной дороге Игорь Липанов.

Видео: официальная страница Свердловской области в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, ранее контрольные группы выявили в Полевском нарушителей правил пожарной безопасности.