В Екатеринбурге представители кризисных центров обсудят лучшие практики профилактики сиротства

Ключевой доклад конференции посвящен анализу современной ситуации по профилактике сиротства в России и значению приютов для мам с детьми. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

VII Всероссийская научно-практическая конференция "Сохраним семью для ребенка! Приюты для матерей с детьми: новый этап профилактики социального сиротства в России" открылась в Екатеринбурге. Представители профильных организаций обсудят лучшие практики работы в сфере профилактики социального сиротства и методики оказания помощи.

Мероприятие отвечает целям объявленного Президентом России Владимиром Путиным Десятилетия детства в направлении поддержки семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В трехдневной конференции участвуют более 180 специалистов из 116 кризисных центров, приютов, социальных квартир для мам с детьми из 41 региона России и Республики Беларусь. Организаторами выступают межрегиональная общественная организация по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации "Аистенок" при поддержке благотворительного фонда "Абсолют-Помощь" и министерства социальной политики региона.

Ключевой доклад конференции посвящен анализу современной ситуации по профилактике сиротства в России и значению приютов для мам с детьми. Программный директор благотворительного фонда "Абсолют-Помощь" Эльвира Гарифулина расскажет об основных проблемах и возможных способах их решения.

Развитие и сохранение устойчивости некоммерческих организаций станет темой выступления менеджера по развитию НКО благотворительного фонда "Нужна помощь" Екатерины Завершинской. Она также поделится с участниками конференции информацией о результатах исследования "Изменения, произошедшие в НКО в 2022 году".

Одна из пленарных дискуссий посвящена распределению грантовой поддержки в условиях кризиса. Затем руководители кризисных центров расскажут о том, какие кардинальные перемены произошли в управлении организациями, в составе которых работают приюты для женщин с детьми, и какие стратегические цели стоят на ближайший год.

В рамках конференции будут работать четыре секции: для руководителей организаций, юристов и фандрайзеров, для психологов и специалистов по социальной работе.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области началось голосование в рамках конкурса для детей-сирот "Созвездие".