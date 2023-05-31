В топ-100 первой бизнес-премии для женщин "Деловой престиж" вошли около 50 участниц из Свердловской области

В премии "Деловой престиж" принимают участие женщины из регионов Уральского федерального округа, Пермского края и Башкортостана. Фото: Валерия Белякова

Первую федеральную бизнес-премию для женщин "Деловой престиж" вручат в Екатеринбурге. В топ-100 вошли порядка 50 участниц из Свердловской области.

Изначально на конкурс, который призван выявить и поощрить женщин, добившихся значительных результатов в предпринимательской деятельности, было подано 650 заявок из регионов Уральского федерального округа, Пермского края и Башкортостана, сообщили на пресс-конференции в Екатеринбурге организаторы мероприятия.

"Был сделан отбор топ-100. К этой процедуре подключился ведущий экономический вуз Урала, в составе мощных экспертов: профессоров, директоров и экономистов. Был сформирован список из 100 участниц. Все они очень активно ведут экономическую и социально-общественную деятельность", — рассказала организатор премии "Деловой престиж" Мария Окулова.

Организаторы премии отметили, что принять участие в отборе могла любая женщина начиная с 21-летнего возраста, которая имеет собственный бизнес, занимает руководящую должность в компании, ведет частную практику или является экспертом. Премия призвана помочь в том числе расширить возможности для работы начинающим бизнес-леди, популяризировать образ женщины-лидера, укрепить позиции женщин в общественно-политической жизни страны.

Премия проходит при поддержке свердловского отделения Союза женщин России.

"Союз женщин России активно поддерживает премию "Деловой престиж", мы активно работаем по Национальной стратегии действий в интересах женщин. Замечательные участницы и очень яркие женщины. Роль женщины в социальной и общественной жизни страны огромная. Мы готовы поддерживать женское предпринимательство. В региональном отделении Союза женщин России мы открыли клуб предпринимателей, я хочу пригласить вступить в наш клуб всех участниц, где мы с Марией Окуловой будем активно проводить обучающие мероприятия, поддерживать женщин-предпринимателей, Свердловскую область. У нас будет проект "Наставничество". Это очень хороший шанс выстроить комьюнити, в том числе с представителями бизнес-сообществ и правительства региона", — отметила председатель Свердловского регионального отделения Союза женщин России.

Всего в премии 14 номинаций, в каждой отобраны по 2 победителя. Окончательные итоги будут подведены 3 июня на церемонии награждения в Екатеринбурге.

Ранее в Екатеринбурге обсудили ход реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы.