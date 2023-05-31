Евгений Куйвашев поручил выработать дополнительные решения, которые помогут оградить свердловских детей и подростков от наркомании

Евгений Куйвашев подчеркнул, что в регионе необходимо сохранить практику социально-психологических тестирований школьников и студентов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Заседание региональной антинаркотической комиссии провел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Участники совещания обсудили развитие системы профилактики наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков в молодежной среде, которое является одним из приоритетных направлений для областных властей.

"Сегодня наша задача — выработать дополнительные решения, которые помогут предотвратить вовлечение детей в употребление и незаконный оборот наркотиков. Необходимо повысить эффективность профилактической работы, а межведомственное взаимодействие по этому вопросу сделать более результативным", — сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что важную роль в профилактике наркомании играют территориальные комиссии по делам несовершеннолетних. В работе им помогают волонтеры, общественные организации, родительские комитеты. Под их наблюдением находятся семьи и подростки из группы риска, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Евгений Куйвашев отметил, что в регионе необходимо сохранить практику социально-психологических тестирований школьников и студентов. Это позволит на ранней стадии выявить случаи употребления наркотиков среди молодежи. По данным министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, в этом учебном году приняли участие в тестировании более 235 тысяч учащихся.

"Участие в таких мероприятиях в этом учебном году приняли более 1,1 тысячи школ, колледжей и вузов Свердловской области. Кроме того, серьезное внимание профилактике наркомании уделяется и в каникулярный период. Так, во время каникул все несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете, будут охвачены летней занятостью", — отметил министр.

Губернатор подчеркнул, что необходимо выстроить четкую систему работы с подростками, которые начали употреблять наркотические средства. Важно организовать их сопровождение на всех этапах: от лечения до восстановления и снятия с учета. Особое внимание, считает глава региона, нужно уделить усовершенствованию подходов к реабилитации, у детей должна быть реальная возможность вернуться к абсолютно здоровой и полноценной жизни.

Ранее Евгений Куйвашев акцентировал внимание на необходимости усиления информационной и разъяснительной работы по профилактике наркомании в молодежной среде.