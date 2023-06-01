В России планируют ввести ежегодную выплату ко Дню защиты детей

Парламентарии готовят законопроект, который позволит семьям получить дополнительные выплаты ко Дню защиты детей. Фото: Полина Зиновьева

Фракция ЛДПР готовит законопроект, согласно которому родители будут получать ежегодную выплату ко Дню защиты детей. Планируется, что она составит 20% от прожиточного минимума и позволит порадовать детей в праздничный день. Также выплата станет одной из мер в поддержке демографии.

"Например, в Татарстане семьям с детьми ежегодно выплачивается дополнительное пособие. Поэтому мы посчитали правильным предложить дополнительную выплату в размере 20% от прожиточного минимума, которая составит около 3 тыс. рублей, для того чтобы ребенка можно было отвести в кино, на аттракционы в парк, в кафе поесть мороженое. Чтобы в этот день родители могли устроить ребенку праздник", — пояснил "Известиям" необходимость принятия законопроекта глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Депутаты предлагают с 2024 года выплачивать деньги из федерального бюджета родителям либо опекунам детей до 16 лет. Исходя из утвержденного в России в 2023 году размера прожиточного минимума в 14,37 тыс. рублей, сумма выплаты может составить 2,8 тыс. рублей.

Парламентарии также отмечают, что в стране сегодня очень серьезная демографическая ситуация — не первый год наблюдается спад рождаемости. Поэтому государству необходимо приложить все усилия, чтобы это исправить.

Как сообщает издание, инициативу поддерживают в профильных комитетах Госдумы и предлагают увеличить новую выплату до уровня прожиточного минимума. Однако предполагают, что вопрос должен быть сперва рассмотрен в Министерстве финансов РФ. Эксперты отмечают, что прежде всего помощь от государства получают только те семьи, доходы которых ниже прожиточного минимума.

Ранее "Областная газета" писала, что в России усовершенствуют меры по поддержке семей с детьми.