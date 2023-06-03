Всероссийская федерация легкой атлетики признала екатеринбургский стадион "Калининец" одним из лучших в России

Стадион "Калининец" признан одним из лучших в России после проведенной масштабной реконструкции. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Представители Всероссийской федерации легкой атлетики оценили сегодня возможности реконструированного при поддержке Евгения Куйвашева стадиона "Калининец".

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, в эти дни на площадке проходят первые соревнования: чемпионат и первенство УрФО среди спортсменов до 23 лет по легкой атлетике. В Екатеринбурге собрались более 350 атлетов из 6 регионов России. В течение 2 дней будут разыграны 85 комплектов наград.

"Основная арена "Калининца" имеет девять дорожек. Кроме того, совсем рядом располагается разминочная арена с полноценным 400-метровым кругом и еще одно отдельное разминочное поле для метателей. Таких стадионов у нас в стране я не припомню. Это однозначно один из самых лучших стадионов в России. За это хочется сказать спасибо губернатору и всей его команде", — сказал олимпийский чемпион, главный тренер сборных команд России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

Добавим, что для всех служб стадиона эти соревнования являются своеобразным тестом. Впереди Екатеринбург ждут главные легкоатлетические турниры сезона: первенство России среди юниоров и юниорок до 23 лет, которое стартует 30 июня, и финал серии "Королева спорта", который пройдет с 17 по 19 августа.

Напомним, что в ходе реконструкции стадиона были переоборудованы сектора для прыжков с шестом и в длину, для метания молота и диска. Кроме того, оснащен сектор тройного прыжка, отремонтирован сектор толкания ядра. Заново уложено синтетическое покрытие беговых дорожек, установлены два новых LED-экрана и четыре новые мачты освещения. Финансирование составило свыше 2,5 миллиарда рублей, из которых 2,2 миллиарда были направлены из областного бюджета.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 1 июня открыл реконструированный легкоатлетический стадион спорткомплекса "Калининец".