Темы дня

Спорт / Спортивные сооружения
1 июня 2023, 14:27

В год 300-летия Екатеринбурга Евгений Куйвашев и Алексей Орлов открыли реконструированный легкоатлетический стадион "Калининец"

Евгений Куйвашев и Алексей Орлов

Открытие спорткомплекса после реконструкции стало подарком к 300-летию Екатеринбурга. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов в Международный день защиты детей открыли легкоатлетический стадион спорткомплекса "Калининец", где к 300-летию Екатеринбурга провели масштабную реконструкцию, сообщает департамент информационной политики региона. 

"Искренне радуюсь с вами открытию грандиозного спортивного сооружения. Как говорят специалисты, таких нет в нашей стране. Я желаю, чтобы на этом стадионе обязательно были воспитаны олимпийские чемпионы. И пусть этот стадион придает силы, уверенности и желания заниматься спортом", — сказал Евгений Куйвашев.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В ходе реконструкции на стадионе была обновлена инфраструктура. Для удобства спортсменов переустроены сектора для прыжков с шестом и в длину, метания молота и диска. Переоснащение получил сектор тройного прыжка, ремонт проведен в секторе толкания ядра, на беговых дорожках уложено новое синтетическое покрытие, также на стадионе установили четыре новые мачты освещения и два новых LED-экрана. 

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Правительство Свердловской области и лично губернатор [Евгений Владимирович Куйвашев] уделяют огромное внимание развитию и детского, и массового, и профессионального спорта. Только в этом году в городе были открыты такие объекты, как Дворец художественно-эстетической гимнастики, Дворец дзюдо, Дворец водных видов спорта — никогда подобного объекта в Екатеринбурге не было. А сегодня мы присутствуем на открытии стадиона "Калининец". Я всех поздравляю с этим замечательным событием", — сказал Алексей Орлов.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На стадионе "Калининец" уже составлен график соревнований. Со 2 по 3 июня на площадке примут межрегиональные спортивные состязания по легкой атлетике. Участвовать будут 400 человек.

Масштабная реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса "Калининец" началась осенью 2021 года. Обновлены бассейн, спортивные залы, возведена крытая ледовая арена и административно-бытовой комплекс с трибунами на 5 тысяч мест. Всего на реконструкцию объектов было направлено больше 2,5 миллиардов рублей, из которых 2,2 млрд составили средства областного бюджета. 

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Легкая атлетика — базовый вид спорта для Свердловской области, в который вовлечены 53 тысячи человек. В 37 муниципалитетах легкой атлетикой занимаются более 6 тысяч детей по программам спортивной подготовки. 

Ранее в Екатеринбурге Евгений Куйвашев и Игорь Левитин открыли крупнейший в России Дворец водных видов спорта. 

Сюжет

Екатеринбургу - 300 лет
Нынешний год для региона – особый. Наша славная столица, Екатеринбург, отметит 300-летие. Уже пошел отсчет дел, решений и событий, приуроченных к этой дате.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.06.2023, 19:01 / Общество
Владимир Путин поручил ускорить установление единого статуса многодетной семьи в России
01.06.2023, 18:28 / Общество
Жители Махнево получили новый микроавтобус благодаря решению Евгения Куйвашева
01.06.2023, 18:00 / Общество
Госдума РФ приняла ряд законов, касающихся участников спецоперации
01.06.2023, 17:38 / Общество
На Среднем Урале учеников первых в России агроклассов научат ухаживать за цыплятами
01.06.2023, 16:56 / Общество
В День защиты детей Евгений Куйвашев поручил уделить повышенное внимание благополучию и защите юных свердловчан