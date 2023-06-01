В год 300-летия Екатеринбурга Евгений Куйвашев и Алексей Орлов открыли реконструированный легкоатлетический стадион "Калининец"

Открытие спорткомплекса после реконструкции стало подарком к 300-летию Екатеринбурга. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов в Международный день защиты детей открыли легкоатлетический стадион спорткомплекса "Калининец", где к 300-летию Екатеринбурга провели масштабную реконструкцию, сообщает департамент информационной политики региона.

"Искренне радуюсь с вами открытию грандиозного спортивного сооружения. Как говорят специалисты, таких нет в нашей стране. Я желаю, чтобы на этом стадионе обязательно были воспитаны олимпийские чемпионы. И пусть этот стадион придает силы, уверенности и желания заниматься спортом", — сказал Евгений Куйвашев.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В ходе реконструкции на стадионе была обновлена инфраструктура. Для удобства спортсменов переустроены сектора для прыжков с шестом и в длину, метания молота и диска. Переоснащение получил сектор тройного прыжка, ремонт проведен в секторе толкания ядра, на беговых дорожках уложено новое синтетическое покрытие, также на стадионе установили четыре новые мачты освещения и два новых LED-экрана.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Правительство Свердловской области и лично губернатор [Евгений Владимирович Куйвашев] уделяют огромное внимание развитию и детского, и массового, и профессионального спорта. Только в этом году в городе были открыты такие объекты, как Дворец художественно-эстетической гимнастики, Дворец дзюдо, Дворец водных видов спорта — никогда подобного объекта в Екатеринбурге не было. А сегодня мы присутствуем на открытии стадиона "Калининец". Я всех поздравляю с этим замечательным событием", — сказал Алексей Орлов.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На стадионе "Калининец" уже составлен график соревнований. Со 2 по 3 июня на площадке примут межрегиональные спортивные состязания по легкой атлетике. Участвовать будут 400 человек.

Масштабная реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса "Калининец" началась осенью 2021 года. Обновлены бассейн, спортивные залы, возведена крытая ледовая арена и административно-бытовой комплекс с трибунами на 5 тысяч мест. Всего на реконструкцию объектов было направлено больше 2,5 миллиардов рублей, из которых 2,2 млрд составили средства областного бюджета.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Легкая атлетика — базовый вид спорта для Свердловской области, в который вовлечены 53 тысячи человек. В 37 муниципалитетах легкой атлетикой занимаются более 6 тысяч детей по программам спортивной подготовки.

Ранее в Екатеринбурге Евгений Куйвашев и Игорь Левитин открыли крупнейший в России Дворец водных видов спорта.