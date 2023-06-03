В связи с участившимися случаями падения детей из окон свердловская полиция просит взрослых усилить контроль

В Свердловской области за 2023 год произошло уже 11 трагедий, связанных с падением детей из окон собственных квартир. Фото: Алексей Кунилов

Сразу два случая падения детей из окон произошло за последние сутки в регионе. В обоих случаях несовершеннолетние находились дома без присмотра родителей. Полицейские бьют тревогу и призывают взрослых усилить контроль за детьми.

По информации руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, первое ЧП произошло в Серове. Накануне днем местные жители позвонили в дежурную часть и сообщили, что из окна на четвертом этаже по улице Льва Толстого выпал ребенок. Мама пострадавшего шестилетнего мальчика была на работе. Сейчас малыш находится в реанимации, врачи спасают его жизнь. Представители МВД в отношении женщины завели административное дело по ст. 5.35 КоАП РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию собственного ребенка".

Второй инцидент произошел на улице Первомайской в Богдановиче. Пострадал восьмилетний ребенок, который выпал с третьего этажа. Несмотря на то, что в квартире с окон были сняты ручки, мальчик в отсутствие родителей разыскал их и открыл окно. В этот момент законный представитель ходил в аптеку. По данным Валерия Горелых, ребенок получил серьезные повреждения и в состоянии травматического шока был госпитализирован.

"В Свердловской области такого рода ЧП стали, к большому сожалению, настоящей эпидемией. Только в прошлом 2022-м году в аналогичной ситуации оказались 40 несовершеннолетних, из них 8 погибли. А на сегодняшний день 2023 года в регионе уже произошло 11 таких трагедий, в которых трое малышей скончались от полученных травм", — рассказал полковник Горелых.

Полиция призывает родителей не оставлять детей одних дома.

Ранее "Областная газета" писала, что власти Свердловской области призвали уральцев быть бдительными во время отдыха у воды. С момента установления жаркой погоды на акваториях Среднего Урала погибли 13 человек, в том числе двое детей.