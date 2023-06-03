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3 июня 2023, 15:33

В Екатеринбурге зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха для 3 июня

  Олеся Касперович
В Екатеринбурге зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха для 3 июня

В 14 часов метеостанция зафиксировала температуру воздуха на уровне +32.5. Фото: Полина Зиновьева

Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 3 июня обновлен в столице Урала. Об этом сообщает telegram-канал "Погода в Екатеринбурге".

"В 14 часов метеостанция зафиксировала температуру воздуха на уровне +32.5. Обновлен суточный рекорд максимальной температуры для 3 июня (+32.1), установленный в 1936 году", — говорится в сообщении канала.

Окончательное значение нового максимума будет известно вечером. Также telegram-канал "Погода в Екатеринбурге" сообщает, что в Екатеринбурге поздно вечером 2 июня и ночью 3 июня выпало 0.5 мм осадков. Это первые существенные осадки в городе за 33 дня, с ночи на 1 мая.

По данным ФГБУ "Уральское УГМС", в течение суток 3 июня местами в Свердловской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

Напомним, в Свердловской области объявлена угроза возникновения чрезвычайных ситуаций из-за погодных условий.

Областная газета Свердловской области

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