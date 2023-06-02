Темы дня

Общество
2 июня 2023, 15:22

В Свердловской области объявлена угроза возникновения чрезвычайных ситуаций из-за погодных условий

Потоп на улицах Екатеринбурга

Свердловчан предупредили о грозах и шквалистом ветре. Фото: Владимир Мартьянов

Днем 3 июня местами на Среднем Урале ожидаются грозы, ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Местами в регионе установится сильная жара до +36 °С. Об этом сообщает Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области.

С целью недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

  • укрепить несущие конструкции и кровельные покрытия, имеющие высокую степень износа;
  • остановить все строительные работы, особенно на крановых установках;
  • очистить подмостовые пространства и водопропускные трубы от мусора;
  • усилить контроль за пропуском воды через гидротехнические сооружения, не допускать залповых сбросов и переполнения прудов и водохранилищ;
  • организовать взаимодействие с главами соседних муниципальных образований и владельцами гидротехнических сооружений, расположенных ниже по течению;
  • организовать готовность пунктов временного размещения к принятию пассажиров из-за возможной задержки авиаперевозок;
  • организовать информирование авиапредприятий;
  • проинформировать население об ограничении пребывания на солнце и увеличении объема потребляемой жидкости;
  • ограничить въезд транспорта в леса, регулировать посещение леса людьми.

В случае ЧП необходимо обращаться по телефонам 101 и 112. 

Ранее "Областная газета" писала, что власти Свердловской области призвали уральцев быть бдительными во время отдыха у воды.

Еще по теме:

  • Медики дали свердловчанам рекомендации по сохранению здоровья во время смога
  • В Екатеринбурге май стал самым сухим за всю историю наблюдений
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.06.2023, 17:23 / Общество
В Свердловской области стартовала акция "Пройди диспансеризацию"
02.06.2023, 16:55 / Общество
По решению Евгения Куйвашева 7 свердловских сельских школ получат деньги на ремонт спортзалов
02.06.2023, 16:31 / Общество
Губернатор дополнительно включил более двух тысяч домов Свердловской области в план социальной газификации
02.06.2023, 15:57 / Общество
В Свердловской области 9 из 10 детей-сирот воспитывают приемные семьи
02.06.2023, 15:22 / Общество
В Свердловской области объявлена угроза возникновения чрезвычайных ситуаций из-за погодных условий