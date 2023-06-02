В Свердловской области объявлена угроза возникновения чрезвычайных ситуаций из-за погодных условий

Днем 3 июня местами на Среднем Урале ожидаются грозы, ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Местами в регионе установится сильная жара до +36 °С. Об этом сообщает Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области.
С целью недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций рекомендуется выполнить следующие мероприятия:
- укрепить несущие конструкции и кровельные покрытия, имеющие высокую степень износа;
- остановить все строительные работы, особенно на крановых установках;
- очистить подмостовые пространства и водопропускные трубы от мусора;
- усилить контроль за пропуском воды через гидротехнические сооружения, не допускать залповых сбросов и переполнения прудов и водохранилищ;
- организовать взаимодействие с главами соседних муниципальных образований и владельцами гидротехнических сооружений, расположенных ниже по течению;
- организовать готовность пунктов временного размещения к принятию пассажиров из-за возможной задержки авиаперевозок;
- организовать информирование авиапредприятий;
- проинформировать население об ограничении пребывания на солнце и увеличении объема потребляемой жидкости;
- ограничить въезд транспорта в леса, регулировать посещение леса людьми.
В случае ЧП необходимо обращаться по телефонам 101 и 112.
Ранее "Областная газета" писала, что власти Свердловской области призвали уральцев быть бдительными во время отдыха у воды.
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