Спасатели МЧС выпустили экстренное предупреждение о сильных дождях и грозах в ночь на 4 июня в Свердловской области

Сильные дожди и грозы ожидаются в Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов

Главное управление МЧС России по Свердловской области выпустило экстренное предупреждение. В регионе этой ночью ожидаются дожди и грозы.

"По данным синоптиков, ночью 4 июня местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди при грозах", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели просят жителей быть бдительными и соблюдать меры безопасности. В непогоду лучше воздержаться от поездок. Если ливень застал вас на улице, не нужно спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Укрыться от сильного дождя лучше в зданиях, которые выше возможного уровня подтопления. Если ливень застал вас в машине, то лучше остановиться на обочине, включить аварийные огни и переждать непогоду. Если же вода стремительно прибывает, необходимо выйти из машины.

При возникновении происшествия звоните по телефонам 112 или 101.

Напомним, в Свердловской области объявлена угроза возникновения чрезвычайных ситуаций из-за погодных условий.