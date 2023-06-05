Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным и близким бывшего начальника свердловской Госавтоинспекции Юрия Демина

Юрий Демин многое сделал для снижения аварийности на дорогах Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным, близким и коллегам бывшего начальника управления ГИБДД России по Свердловской области Юрия Демина. Он погиб накануне в результате несчастного случая.

"Уральцы запомнили Юрия Алексеевича Демина как требовательного руководителя, блестящего организатора, ответственного, трудолюбивого, принципиального и целеустремленного человека", — приводит слова Евгения Куйвашева департамент информационной политики Свердловской области.

Губернатор отметил, что Юрий Демин уверенно решал самые сложные профессиональные задачи, добивался четкой и слаженной работы от своего коллектива, был примером для сослуживцев. Он многое сделал для снижения аварийности на дорогах Среднего Урала, для укрепления в обществе культуры безопасного дорожного движения.

Ранее "Областная газета" писала, что бывший начальник свердловской Госавтоинспекции Юрий Демин погиб в Верхней Сысерти.