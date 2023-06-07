Жителей Новоуральска приглашают установить рекорд России по самому массовому исполнению песни "Надежда"

Фестиваль "Новоуральские фанфары" пройдет в эти выходные уже в 25-й раз. Фото: Борис Ярков

В рамках конкурса-фестиваля "Новоуральские фанфары", который традиционно проходит летом, новоуральцы планируют установить рекорд России по самому массовому исполнению песни Александры Пахмутовой "Надежда". Событие запланировано на 12 июня в 17:00 в Центральном парке культуры и отдыха Новоуральска.

"Новоуральцы, поддержите и вы! Непременно станьте участником зрелищного фестиваля "Новоуральские фанфары". Эстрадно-джазовая музыка будет звучать три дня — с 10 по 12 июня! А установка самого рекорда состоится в День России в 17:00 в Центральном парке культуры и отдыха", — рассказал в своем telegram-канале глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев.

К установлению рекорда присоединится сводный оркестр фестиваля — это около 500 музыкантов, а также солисты Театра музыки, драмы и комедии и вокалисты учреждений культуры вместе с жителями Новоуральска. Подготовкой и аранжировкой нотного материала занимается заслуженный работник культуры РФ, руководитель муниципального духового оркестра Новоуральска Геннадий Соколов.

Фото: официальная страница фестиваля в соцсети "ВКонтакте"

Добавим, что Всероссийский конкурс-фестиваль духовых и эстрадно-джазовых оркестров "Новоуральские фанфары" пройдет уже в 25-й раз. Здесь соберутся несколько сотен музыкантов, десятки коллективов из разных регионов России, чтобы представить свое творчество компетентному жюри и уральским меломанам.

Специальный гость "Новоуральских фанфар" в этом году — народный артист РФ Максим Дунаевский. Он проведет творческие встречи с участниками конкурса-фестиваля и выступит за роялем в концертной программе "Мушкетер ее Величества музыки", посвященной его произведениям. Для юных участников конкурса пройдет мастер-класс от дирижера Андрея Балина. Завершат яркий летний фестиваль традиционное шествие оркестров по городским улицам, плац-парад военных музыкантов и концерт Этери Бериашвили в ЦПКиО.

Напомним, шесть оркестров уральской Росгвардии стали победителями фестиваля духовых и эстрадно-джазовых коллективов.