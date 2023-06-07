Специалисты свердловского Росреестра обследовали более 1,6 тысячи гектаров земли при помощи дронов

За один полетный день Управление Росреестра обрабатывает информацию примерно о 500–700 земельных участках. Фото: Полина Зиновьева

Более 1,6 тысячи гектаров земли специалисты Управления Росреестра по Свердловской области обследовали при помощи дронов. Перспективы применения беспилотных летательных аппаратов и наполнения Национальной системы пространственных данных стали темой встречи заместителя губернатора региона Дмитрия Ионина и руководителя ведомства Игоря Цыганаша.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, развитие системы пространственных данных служит достижению целей национальных проектов "Цифровая экономика" и "Жилье и городская среда", инициированных Президентом Владимиром Путиным.

По словам Дмитрия Ионина, для реализации цифровой трансформации региона важно наметить взаимодействие правительства Свердловской области с Управлением Росреестра. В частности, речь идет о повышении качества предоставляемых государственных услуг по регистрации прав на недвижимость, геодезическому и картографическому обеспечению.

"Наполнение Национальной системы пространственных данных качественной и достоверной информацией благоприятно повлияет на инвестиционную привлекательность, экономическую устойчивость и дальнейшее развитие нашей области", — считает заместитель губернатора.

Беспилотный летательный аппарат позволяет Управлению Росреестра проводить контрольные и надзорные мероприятия для уточнения данных о земельных участках и устранения ошибок. Можно проверить, используется ли земля по назначению, какие постройки стоят на участке, соблюдаются ли границы. Для этого не надо взаимодействовать с собственником или арендатором. Так ведомство снижает административную нагрузку на граждан и бизнес.

В 2022 году дрон обследовал более 1,1 тысячи гектаров, а за 5 месяцев этого года — 541 гектар. По данным Игоря Цыганаша, за один полетный день Управление Росреестра обрабатывает информацию примерно о 500–700 земельных участках. У инспектора без спецоборудования на проверку ушло бы несколько месяцев.

Напомним, президент России Владимир Путин для создания системы поручил до 1 января 2024 года завершить работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, описанию границ населенных пунктов и территориальных зон.

Как отметил Игорь Цыганаш, в рамках реализации госпрограммы "Национальная система пространственных данных" Росреестр должен создать отечественную геоподоснову с геодезической сетью и картографической основой. Она позволит повысить точность определения координат, исключить появление новых ошибок и судебных споров.

"По состоянию на 1 мая 2023 года в Свердловской области количество объектов недвижимости, которые стоят на кадастровом учете, но права на которые отсутствуют в ЕГРН, составляет около 600 тысяч, доля описанных границ населенных пунктов — 91,8%, территориальных зон — 95,9%", — уточнил руководитель Управления Росреестра.

Новая система позволит органам власти упростить сбор актуальной и достоверной информации о земельных участках, которая необходима для принятия управленческих решений и для развития территорий в целом.

Ранее "Областная газета" писала, что на портале Госуслуг появилась возможность защитить недвижимость от мошеннических сделок.