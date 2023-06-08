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Общество
8 июня 2023, 09:17

На Среднем Урале за сутки потушено 19 лесных пожаров

Тушение лесного пожара

В Свердловской области за сутки потушили лесные пожары на площади 1 011 га. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за сутки потушено 19 природных пожаров, охвативших площадь в 1 011 гектаров, сообщает департамент информационной политики региона. 

Возгорания ликвидированы: 

  • в Сосьвинском городском округе (700 га);
  • в Тугулымском городском округе (129 га);
  • в городском округе Сухой Лог (20 га);
  • в Березовском городском округе (7 га);
  • в Горноуральском городском округе (6 га). 

Борьба с огнем в лесах Среднего Урала продолжается. В регионе действует 8 лесных пожаров, площадь которых составляет 3,4 тысячи гектаров. Из этого числа 7 возгораний (3 тыс. га) локализовано. 

Локализованы и не распространяются возгорания:

  • в Гаринском городском округе (2 100 га);
  • в Камышловском муниципальном районе (780 га);
  • в Пышминском городском округе (129 га);
  • в Махневском муниципальном образовании (80 га);
  • в городском округе Первоуральск (4 га);
  • в Тугулымском городском округе (1 га).  

К борьбе с огнем в лесах привлечены более 600 человек, задействовано свыше 100 единиц спецтехники.

В этом году в Свердловской области восстановят более 30 тысяч гектаров лесов, в том числе территории, пострадавшие от пожара. 

Областная газета Свердловской области

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