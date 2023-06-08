На Среднем Урале за сутки потушено 19 лесных пожаров

В Свердловской области за сутки потушено 19 природных пожаров, охвативших площадь в 1 011 гектаров, сообщает департамент информационной политики региона.
Возгорания ликвидированы:
- в Сосьвинском городском округе (700 га);
- в Тугулымском городском округе (129 га);
- в городском округе Сухой Лог (20 га);
- в Березовском городском округе (7 га);
- в Горноуральском городском округе (6 га).
Борьба с огнем в лесах Среднего Урала продолжается. В регионе действует 8 лесных пожаров, площадь которых составляет 3,4 тысячи гектаров. Из этого числа 7 возгораний (3 тыс. га) локализовано.
Локализованы и не распространяются возгорания:
- в Гаринском городском округе (2 100 га);
- в Камышловском муниципальном районе (780 га);
- в Пышминском городском округе (129 га);
- в Махневском муниципальном образовании (80 га);
- в городском округе Первоуральск (4 га);
- в Тугулымском городском округе (1 га).
К борьбе с огнем в лесах привлечены более 600 человек, задействовано свыше 100 единиц спецтехники.
В этом году в Свердловской области восстановят более 30 тысяч гектаров лесов, в том числе территории, пострадавшие от пожара.