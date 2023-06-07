В Свердловской области восстановят более 30 тысяч гектаров лесов в этом году

На территориях региона, пострадавших от пожаров, проведут лесовосстановление. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В рамках национального проекта "Экология" в Свердловской области в этом году восстановят более 30 тысяч гектаров леса. Работы будут проведены на территориях, пострадавших от пожаров, а также на местах, где проводились плановые вырубки, сообщает департамент информационной политики региона.

Сеянцы сосен и елей высадят на площади в 7 тысяч гектаров, они появятся в том числе на землях, где ранее деревья полностью погибли. Лесовосстановительные работы проведут специалисты Уральской авиалесоохраны, лесничеств и арендаторы.

"После лесных пожаров проводится оценка санитарного состояния лесных насаждений и назначение санитарно-оздоровительных мероприятий. Для оценки санитарного состояния проводятся лесопатологические обследования, в ходе которых устанавливается степень повреждения древостоя. В случае если древостой погиб полностью, назначается сплошная санитарная рубка, при частичной гибели лесных насаждений санитарная рубка проводится выборочно. Деревья можно высаживать сразу после расчистки и подготовки почвы", — говорит министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Уход за сеянцами ведется в течение трех лет после их высадки. Почву рыхлят и убирают лишнюю растительность. Чтобы вырастить взрослую сосну высотой около метра, требуется 8 лет.

В Свердловской области используют собственный посадочный материал, который выращивают в питомниках — для этого используют уральские семена. Их также направляют в Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область. В этом году в свердловских питомниках засеяли более 20 гектаров.

Наиболее успешно лес восстанавливается естественным способом в местах, где сохранились деревья с семенами. Омолодиться лесу помогают и люди. Специалисты проводят минерализацию почвы, убирают листья и хвою для более быстрого прорастания семян. Также прореживаются молодые деревья. Таким образом в этом году в регионе планируют восстановить почти 22 тысячи гектаров лесных угодий. Еще около 900 гектаров подлежат комбинированному лесовосстановлению.

В 2022 году на Среднем Урале восстановлено 30,5 тысячи гектаров леса, данный показатель составляет 108% от годового плана. В посадке леса принимают участие профессиональные лесоводы, а также добровольцы — школьники, студенты, работники промышленных предприятий, государственных и коммерческих организаций.

Напомним, весной 2023 года во время проведения Всероссийской акции "Сад памяти" в Свердловской области высадили почти 240 тысяч деревьев.

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