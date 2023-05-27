В Березовском лесничестве высадили более 14 тысяч сосен в рамках акции "Сад Памяти"

В акции "Сад Памяти" принял участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Фото: Борис Ярков

Участники международной акции "Сад Памяти" высадили более 14 тысяч сосен в Березовском лесничестве в рамках национального проекта "Экология", сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Участие в акции приняли первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, сотрудники областных министерств и федеральных ведомств, студенты вузов, представители экологических объединений, частных компаний и волонтеры. Молодые сосны высажены в память о людях, которые героически сражались в Великую Отечественную войну и с полной отдачей трудились в тылу во имя Победы.

"Наши деды и прадеды совершали подвиг как на фронтах, так и в тылу. В Свердловской области три города удостоены почетного звания "Город трудовой доблести" — это Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский, но и другие города достойны этого звания, потому что оружие возмездия ковалось здесь, в тылу", — сказал Алексей Шмыков.

Фото: Борис Ярков

Всего участниками акции стали около 300 человек. Война затронула семьи каждого из собравшихся.

"Моя бабушка, Анастасия Николаевна Орлова, с 1942 по 1946 год была связистом. Мой дед, Георгий Афанасьевич Мамонтов, служил с 1919 по 1922 год в Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а с 1942 по 1944 год был сапером на фронте. Каждое дерево, которое мы сажаем в рамках акции, — символ памяти, символ благодарности предкам, которые отстояли нашу Родину. Теперь растения, прогоняя через себя воздух, очищая его и наполняя кислородом, будут заботиться об экологии региона, о каждом из нас", — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Фото: Борис Ярков

По словам главы регионального минприроды, участники акции также вносят вклад в лесовосстановление. В природу возвращают деревья, которые были утрачены в лесных пожарах.

Фото: Борис Ярков

В этом году на Среднем Урале для высадки деревьев в рамках акции "Сад памяти" подготовлены 23 площадки, где высаживаются сосна обыкновенная и ель сибирская. Их саженцы предоставили из 19 свердловских питомников. Также деревья будут высажены на улицах городов, поселков, в скверах, парках, на придомовых и пришкольных территориях.

Международная акция "Сад Памяти" стартовала в 2020 году. Ее цель — высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Каждый год деревья высаживают во всех российских регионах. За несколько лет в акции приняли участие больше 5 млн человек. В 2022 году в Свердловской области в рамках акции "Сад Памяти" высадили более 226 тысяч деревьев на площади в 67,9 гектара. В этом году акция проходит при поддержке Фонда президентских грантов.

Фото: Борис Ярков

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