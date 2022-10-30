В Свердловской области высажено 22,5 млн сеянцев сосны и ели

В регионе периодически проходят акции по высадке леса. Фото: Павел Ворожцов

План по искусственному лесовосстановлению в регионе выполнен почти на 115%. Всего в этом году в рамках нацпроекта "Экология" будет восстановлено не менее 28 тысяч гектаров леса.

По словам замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области — директора департамента лесного хозяйства Андрея Курьякова, плановые площади лесовосстановления в регионе ежегодно увеличиваются.

"В этом году вместо запланированных 5,6 тысячи гектаров искусственные посадки сеянцев и саженцев проведены на площади более 6,4 тысячи гектаров. Высажено 22,5 миллиона сеянцев сосны и ели", — сообщил Андрей Курьяков.

По данным департамента информполитики Свердловской области, на Среднем Урале используется собственный посадочный материал. Свердловские сеянцы также отправляются в Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область.

Отмечается, что для высадки в открытый грунт используются сеянцы высотой не менее 10 сантиметров. В последующие 3 года за ними необходимо ухаживать: рыхлить землю, убирать ненужную травянистую и древесную растительность.

Сосны считаются взрослыми при росте не менее метра — на это необходимо 8 лет. Ель становится взрослым деревом через 10 лет, достигнув в высоту 70 сантиметров.

Лесовосстановлением в регионе занимаются арендаторы участков, специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов. В посадочных кампаниях также принимают участие школьники, студенты, работники промпредприятий, государственных и коммерческих организаций.

Напомним, весной во время проведения Всероссийской акции "Сад памяти" в Свердловской области было высажено почти 226,5 тысяч деревьев. В рамках осенней акции "Сохраним лес" — более миллиона.

Ранее "Областная газета" писала, что региональная госпрограмма по обеспечению рационального, безопасного природопользования и развития лесного хозяйства продлена до 2027 года. В ближайшие годы на ее финансирование будет направлено свыше 9 млрд рублей.