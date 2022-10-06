На экологию и природу Свердловской области направят более 9 млрд рублей

Деньги выделены на улучшение экологии и сохранение природных ресурсов Среднего Урала. Фото: Галина Соловьева

Региональная госпрограмма по обеспечению рационального, безопасного природопользования и развития лесного хозяйства продлена до 2027 года. В ближайшие годы на ее финансирование будет направлено свыше 9 млрд рублей.

Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства Свердловской области, сообщили в департаменте информполитики региона. Отмечается, что в ближайшие 5 лет на развитие лесного хозяйства планируется выделить 4,3 млрд рублей. В том числе деньги пойдут на покупку спецтехники и лесовосстановление.

Еще более 1,4 млрд рублей направят на развитие водохозяйственного комплекса. Также в госпрограмме заложены средства на контроль состояния атмосферного воздуха в свердловских городах, развитие особо охраняемых природных территорий и экологического туризма, зарыбление водоемов.

Напомним, сейчас на Среднем Урале идут работы по реабилитации Черноисточинского водохранилища в Нижнем Тагиле, рекультивации полигона ТБО "Широкореченский" в Екатеринбурге и несанкционированной свалки бытовых и промышленных отходов в Арамиле.