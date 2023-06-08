Работники екатеринбургской соцслужбы освоили электросамокаты

Электросамокаты были куплены в рамках реализации проекта "Компаньоны" с привлечением средств Фонда президентских грантов. Фото: Полина Зиновьева

Новые технологии в работу внедряет автономная некоммерческая организация "Наш Малахит", которая занимается социальным обслуживанием жителей Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Ее работники ездят на трехколесных электросамокатах, а подшефные пенсионеры освоили умные колонки.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, 2 электросамоката и 8 колонок были приобретены в рамках реализации проекта "Компаньоны" с привлечением средств Фонда президентских грантов.

"День пришлось потратить, чтобы научиться поворачивать [на электросамокате]. Зато теперь я экономлю до 25 минут времени только при доставке продуктов по одному адресу", — рассказала социальный работник Оксана Субботина.

Умные колонки помогают организовать досуг пенсионеров. Так, слабовидящий пенсионер Юрий Нефедов пользуется станцией второй месяц.

"Я живу один, а с ней общаюсь как с живым человеком. Утром встаю, здороваюсь, она отвечает, рассказывает о погоде, предлагает послушать музыку. Слушаю я, кстати, не только музыку, но и книги", — поделился Юрий Нефедов.

Психолог НКО "Наш Малахит" Мария Гацуц отмечает позитивное влияние общения с гаджетом на настроение подопечных соцслужбы. По ее словам, "Алиса" помогает менять жизнь к лучшему. Особенно это касается одиноких людей.

"Многие наши получатели отмечают, что этот девайс своим присутствием создает впечатление того, что ты не один, что голосовой помощник тебя выслушает, поддержит, организует какой-то диалог", — рассказала Мария Гацуц.

Опыт НКО "Наш Малахит" сейчас изучают другие компании, которые обеспечивают социальное обслуживание на дому в Нижнем Тагиле, Новоуральске и Екатеринбурге.

В сфере социального обслуживания населения занято более 14 тысяч свердловчан. Лучшие работники, победители конкурса профессионального мастерства "Профессионал-2023" будут отмечены 9 июня дипломами и премиями министерства социальной политики Свердловской области. Церемония приурочена ко Дню социального работника, который отмечается 8 июня.

Фото: Полина Зиновьева

Ранее "Областная газета" писала, что Почта России уточнила сроки доставки пенсий свердловчанам в июне.