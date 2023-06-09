В Махнево почтили память летчиков, спасших в 1969 году от гибели жителей поселка

На территории Махневской школы установлена памятная плита с именами летчиков. Фото: пресс-служба СООО ветеранов

Председатель Свердловской областной общественной организации (СООО) ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, генерал-майор авиации в отставке Юрий Судаков посетил поселок Махнево Алапаевского района Свердловской области. Здесь 54 года назад два летчика ценой своих жизней спасли местных жителей.

Юрий Судаков приехал в Махнево вместе Мирославом Марцинюком, полковником, начальником поисково-спасательной и десантной подготовки Армии ВВС и ПВО в отставке. Гостей встретили заместитель главы администрации по социальным вопросам Галина Кокшарова, председатель местной думы Сахават Гарахан Оглы и председатель Совета ветеранов Махневского муниципального образования, историк-краевед Владимир Кислых, а также ученики Махневской школы, воспитанники туристско-краеведческого клуба "Ермак" и активисты ветеранского движения. Об этом сообщает пресс-служба СООО ветеранов.

Заместитель директора по воспитательной работе Махневской СОШ Ольга Денисова рассказала историю трагической гибели летчиков и спасения поселка, о том, какую большую и кропотливую работу провели жители по сбору материалов о трагедии и раскрытию обстоятельств катастрофы.

Фото: пресс-служба СООО ветеранов

4 июня 1969 года опытные пилоты Николай Илюшкин и Юрий Левшин с аэродрома Салка под Нижним Тагилом на истребителе МиГ-15 отправились в тренировочный полет. Неожиданно от экипажа поступило сообщение, что резко упала тяга двигателя, связь с бортом прервалась. Махневцы увидели самолет, стремительно теряющий высоту. Среди них был и Владимир Кислых, ученик 10 класса местной школы. Вспоминая этот день, он рассказал, что всю жизнь мечтал понять, что же произошло.

У пилотов была возможность катапультироваться, но они понимали, что без управления самолет упадет на поселок, поэтому не покинули борт. Утром 5 июня 1969 года местные жители обнаружили обломки самолета в лесу, в 6 километрах от поселка. Летчики погибли.

Фото: пресс-служба СООО ветеранов

"Истребитель тогда в болото упал. Сила взрыва была такой, что там образовалась воронка, а вокруг нее валялись обломки фюзеляжа. Чуть позже из Нижнего Тагила прилетели два вертолета. Врачи буквально по кусочкам собирали пинцетами то, что осталось от летчиков. А двигатель, ушедший в землю на глубину 6 метров, потом только с помощью спецтехники удалось вытащить", — рассказал Владимир Кислых.

До 2002 года обстоятельства происшествия не были известны. Лишь после многолетних запросов краеведу удалось узнать, что самолет разбился из-за попадания птицы на лопатки турбины двигателя.

1 сентября 2002 года на территории Махневской школы была установлена памятная плита с именами летчиков. На месте трагедии воспитанники туристско-краеведческого отряда заложили капсулу с посланием потомкам и установили памятный знак. С тех пор ежегодно жители поселка проводят мероприятия, посвященные памяти погибших летчиков.

Фото: пресс-служба СООО ветеранов

Во время встречи с жителями Махнево Юрий Судаков вручил подарки местному краеведческому музею. Галина Кокшарова за активную краеведческую и поисковую работу на территории муниципального образования наградила благодарственными письмами воспитанников клуба "Ермак".

У памятной плиты участники встречи почтили память летчиков минутой молчания и возложили цветы. Гости из Екатеринбурга побывали на экскурсии в краеведческом музее.

"Я впервые посетил поселок и тронут вашим гостеприимством. Особенно хочу отметить и поблагодарить вас за работу. Именно ваш многолетний труд, инициативность, неравнодушие к родной земле, активная жизненная позиция, лидерские качества и умение выстраивать коммуникацию с представителями органов власти привели к успеху. К тому, что в истории нашего региона появились новые имена героев, которые мы не имеем права забыть", — обратился к жителям Махнево Юрий Судаков.

Фото: пресс-служба СООО ветеранов

Ранее "Областная газета" писала, что жители Махнево получили новый микроавтобус благодаря решению Евгения Куйвашева.