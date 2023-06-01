Жители Махнево получили новый микроавтобус благодаря решению Евгения Куйвашева

Ключи от микроавтобуса главе Махнево передал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Фото: Борис Ярков

У жителей Махнево появился новый микроавтобус. Средства на его покупку были выделены из резервного фонда правительства региона благодаря решению губернатора Евгения Куйвашева, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В Махневском муниципальном образовании проживает около 2,5 тысяч человек в 40 населенных пунктах, которые находятся на большом расстоянии друг от друга. За медицинскими и социальными услугами жители ездят в административный центр — Махнево. Новый микроавтобус по поручению главы региона передал первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.

"Для пожилых людей, для тех, у кого нет транспорта, — это большая проблема. Губернатор Евгений Куйвашев поддержал обращение главы муниципалитета о новом микроавтобусе, и сегодня мы передаем поселку комфортабельный автомобиль с кондиционером, с комплектом зимней резины", — рассказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Фото: Борис Ярков

Перевозчики не берутся обслуживать территории в Махневском муниципальном образовании из-за их удаленности. Поэтому функцию доставки жителей выполняет местная администрация. Поездки в районный центр осуществляются по заявкам людей. Автобус, которым ранее пользовались, устарел. Из резервного фонда по решению губернатора Свердловской области муниципалитету выделили 4,6 миллиона рублей. Курсировать микроавтобус будет по расписанию, которое составят главы сельских администраций по заявкам людей.

"Спасибо нашему губернатору Евгению Куйвашеву и правительству Свердловской области за то, что услышали жителей отдаленных территорий и за оперативность решения. Люди очень рады, все в предвкушении — ждут, когда мы привезем новую ГАЗель. Этот подарок будет работать для жителей нашего муниципалитета", — сказал глава Махнево Алексей Корелин.

Фото: Борис Ярков

"Мы жители поселка Санкино очень рады, что Махнево получило ГАЗель. Мы долго ее ждали. Она очень нужна для поездок в больницу, которая находится в 60 километрах от нас, Санкино — самый дальний поселок. Дорога есть, мосты сейчас есть. Надеемся, что сможем съездить и в музей Алапаевска", — поделилась председатель совета ветеранов Санкино Валентина Зайцева.

Ранее Евгений Куйвашев направил Верхотурью 8,7 миллиона рублей на покупку двух автобусов для муниципальных маршрутов, которые будут встречать пассажиров "Ласточек".