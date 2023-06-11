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Общество
11 июня 2023, 11:22

По решению Евгения Куйвашева для свердловских лесничеств закупят новые радиостанции

  Олеся Касперович
Ранее для лесничеств были закуплены внедорожники

Летчик-наблюдатель, начальник Алапаевского отделения Уральской авиабазы Александр Агапов. Фото: Борис Ярков

Уральские лесничества получат порядка 50 современных радиостанций. Их закупят по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Стоимость новой техники — 2,7 миллиона рублей, сообщает департамент информационной политики региона. 

Прежде всего переговорные устройства необходимы для оперативного обмена информацией о пожарах. Портативные радиостанции будут настроены на авиационный диапазон. С их помощью летчики-наблюдатели смогут обмениваться данными с коллегами наземных служб. В арсенале лесничеств уже есть подобная техника. Укрепление материально-технического оснащения лесничеств отвечает задачам нацпроекта "Экология", в число которых входит снижение ущерба от лесных пожаров.

Фото: Борис Ярков

"Устройства поступят в 26 лесничеств, где контроль за лесопожарной обстановкой ведется с помощью авиамониторинга. Переговорные системы имеют большую дальность передачи сигнала, они позволят специалистам летной службы в онлайн-режиме передавать на землю информацию о квадрате и площади возгорания, при необходимости координировать сброс воды или высадку к месту очага работников парашютно-десантной пожарной службы", — сказал министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов.  

Отметим, оснащению лесничеств оборудованием, необходимым для борьбы с пожарами, в Свердловской области уделяется серьезное внимание. Парк лесопожарной техники в регионе за пять лет обновлен на 96%: закуплены колесные тракторы, бульдозеры, вездеходы, вахтовые автомобили, квадроциклы, катера и другая техника. В 2023 году также планируется закупить не менее пяти лесопатрульных комплексов на базе автомобилей УАЗ, оборудованных средствами пожаротушения — емкостью для воды, мотопомпой, лопатами, мотыгами, бензопилой и другими инструментами.

Напомним, для патрулирования свердловских лесов 8 июня приобрели 19 новых внедорожников. На их закупку было направлено более 27 миллионов рублей. На данный момент все 30 лесничеств региона обеспечены современными внедорожниками для патрулирования.

Областная газета Свердловской области

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