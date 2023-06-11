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Общество
11 июня 2023, 12:12

13 экомаршрутов туркластера "Гора Белая" теперь доступны на картах 2ГИС

  Олеся Касперович
Указана информация о маршруте, его сложность, протяженность

Экологические тропы кластера "Гора Белая" теперь доступны в приложении и на картах 2ГИС. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Еще больше туристов поможет привлечь информирование об экологических тропах туристического кластера "Гора Белая" на картах 2ГИС. Подборка из 13 маршрутов теперь доступна в мобильном приложении и онлайн-версии справочника.

Как сообщает департамент информационной политики региона, маршруты проходят в пригороде Нижнего Тагила и поселке Уралец. Два из них наиболее обустроены: Авроринская тропа и "Долина родников". Они оснащены навигацией, пешеходными настилами и беседками для отдыха.

Еще один пятикилометровый туристический маршрут с несколькими остановками для отдыха — "Легенды Оленьего камня" в деревне Ёква. По нему можно пройти с конца весны и до середины осени. А достаточно легкая экологическая тропа "Висим — гора Кокурникова" проведет даже неподготовленного туриста по живописным местам дикой природы; маршрут включает также посещение музеев.

"Туристический поток в Свердловскую область с каждым годом растет, в 2022 году по оперативным данным он составил более двух миллионов человек. К 2030 году прогноз — пять миллионов человек. Наша задача — повысить качество отдыха и доступность информации о достопримечательностях и туристических объектах региона. В том числе через создание инновационных туристических продуктов и сценариев отдыха, обеспечение их взаимосвязанности и интеграции в цифровую среду", — сказал генеральный директор управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области Леонид Гункевич.

Добавим, что в 2ГИС указан не только сам маршрут, но и его протяженность, сложность. Для поиска нужной тропы достаточно ввести название маршрута или хештег #пошлигулять. Развитие внутреннего туризма — одна из задач национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Напомним, управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области создана по инициативе губернатора Евгения Куйвашева для развития внутреннего и въездного туризма в регионе. С ее помощью будут созданы новые возможности для полноценного отдыха, спроектирована современная туристская инфраструктура.

Выбрать прогулочный маршрут можно по ссылке.

Ранее "Областная газета" писала, что с начала года в Свердловскую область на 15% увеличился поток туристов.

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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