13 экомаршрутов туркластера "Гора Белая" теперь доступны на картах 2ГИС

Экологические тропы кластера "Гора Белая" теперь доступны в приложении и на картах 2ГИС. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Еще больше туристов поможет привлечь информирование об экологических тропах туристического кластера "Гора Белая" на картах 2ГИС. Подборка из 13 маршрутов теперь доступна в мобильном приложении и онлайн-версии справочника.

Как сообщает департамент информационной политики региона, маршруты проходят в пригороде Нижнего Тагила и поселке Уралец. Два из них наиболее обустроены: Авроринская тропа и "Долина родников". Они оснащены навигацией, пешеходными настилами и беседками для отдыха.

Еще один пятикилометровый туристический маршрут с несколькими остановками для отдыха — "Легенды Оленьего камня" в деревне Ёква. По нему можно пройти с конца весны и до середины осени. А достаточно легкая экологическая тропа "Висим — гора Кокурникова" проведет даже неподготовленного туриста по живописным местам дикой природы; маршрут включает также посещение музеев.

"Туристический поток в Свердловскую область с каждым годом растет, в 2022 году по оперативным данным он составил более двух миллионов человек. К 2030 году прогноз — пять миллионов человек. Наша задача — повысить качество отдыха и доступность информации о достопримечательностях и туристических объектах региона. В том числе через создание инновационных туристических продуктов и сценариев отдыха, обеспечение их взаимосвязанности и интеграции в цифровую среду", — сказал генеральный директор управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области Леонид Гункевич.

Добавим, что в 2ГИС указан не только сам маршрут, но и его протяженность, сложность. Для поиска нужной тропы достаточно ввести название маршрута или хештег #пошлигулять. Развитие внутреннего туризма — одна из задач национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Напомним, управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области создана по инициативе губернатора Евгения Куйвашева для развития внутреннего и въездного туризма в регионе. С ее помощью будут созданы новые возможности для полноценного отдыха, спроектирована современная туристская инфраструктура.

Выбрать прогулочный маршрут можно по ссылке.

Ранее "Областная газета" писала, что с начала года в Свердловскую область на 15% увеличился поток туристов.