С начала года в Свердловскую область на 15% увеличился поток туристов

С начала года Средний Урал посетили 800 тысяч туристов. Фото: Владимир Мартьянов

800 тысяч туристов посетили Свердловскую область за первые 4 месяца 2023 года. Цифра выше на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечает директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова, положительная динамика связана с развитием инфраструктуры в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В Свердловской области создаются новые туристические объекты, среди них глэмпинги, они рассчитаны на любителей активного отдыха.

"Уже сейчас эти объекты получают 100%-ную загрузку, особенно туристы хотят увидеть новые места, поэтому на севере планируется создание большого количества инфраструктуры. Уже появились объекты в Верхотурье, по поручению губернатора Свердловской области создан большой туристический центр в Гарях, который примет первых туристов в июне. И также по поручению Евгения Куйвашева в 2023–2024 годы планируется создание необходимой инфраструктуры туризма в Ивдельском городском округе", — рассказала Эльмира Туканова.

Сейчас в Свердловской области ведется прием заявок на получение федеральных грантов, средства которых предусмотрены для создания туристической инфраструктуры, сообщает департамент информационной политики региона.

"Регион при поддержке Евгения Куйвашева получил на эти цели свыше 330 миллионов рублей из федерального бюджета. Сбор заявок продолжается до 11 мая. Проекты должны быть реализованы обязательно в 2023 году. Мы ожидаем, что на гранты будут поданы порядка 80 заявок. Это очень высокий показатель. И мы видим, что география проектов широкая, охватывает в том числе отдаленные северные территории", — отметила глава департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства.

В этом году в регионе ожидают больше 3 миллионов туристов. Приезду гостей способствует создание новых туробъектов, а также большое количество событийных мероприятий международного масштаба.

Эльмира Туканова отметила, что всем прибывшим на Средний Урал туристам важно соблюдать ряд правил: перед походом на природу необходимо пройти регистрацию на сайте МЧС и по возможности воспользоваться услугами профессиональных инструкторов-проводников. Также сейчас в Свердловской области действует особый противопожарный режим, в регионе запрещено разводить открытый огонь.

Напомним, в Свердловской области ведется прием заявок на конкурс "Уральские каникулы".

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