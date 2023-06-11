Более 300 патрульных групп МЧС следят за соблюдением требований пожарной безопасности на Среднем Урале

В выходные дни спасатели продолжают патрулировать частный сектор и напоминают домовладельцам о соблюдении противопожарного режима. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В выходные дни сотрудники МЧС проводят профилактические рейды по садовым и загородным участкам свердловчан. Спасатели напоминают гражданам о правилах пожарной безопасности в частном секторе.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, в эти выходные за соблюдением требований пожарной безопасности следят более 300 патрульных групп. Специалисты проводят инструктажи, раздают памятки, выявляют нарушителей особого противопожарного режима.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Так, в Первоуральске, осматривая приусадебные участки, огнеборцы рекомендовали жильцам очистить территорию от мусора. Он может стать причиной возгорания и затруднить проезд пожарной техники и машин других экстренных служб при возникновении ЧП.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

А специалисты 47-й пожарно-спасательной части поселка Билимбай напомнили домовладельцам, что в условиях особого противопожарного режима запрещено разведение костров, сжигание мусора и других отходов даже в бочках. Нельзя готовить пищу на открытом огне, в том числе с использованием мангалов. Также не допускается использование пиротехники, кроме случаев, когда этим занимаются специализированные организации с соответствующими разрешениями.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендовали всем гражданам, занимающимся домашним хозяйством, быть внимательными и бдительными, незамедлительно сообщать о возгораниях по телефону 101, прежде чем приступить к тушению своими силами.

Напомним, на Среднем Урале продолжается патрулирование лесов и прибрежных зон контрольными группами.