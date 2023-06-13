Правительство РФ утвердило требования к местам продажи животных

В России появились требования к местам продажи животных. Фото: Полина Зиновьева

В России появились требования к местам продажи животных. Это позволит защитить их от жестокого обращения в зоомагазинах и на птичьих рынках. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2024 года. До сих пор требования к местам для продажи животных не были установлены.

В новых требованиях прописаны размеры вольеров, правила кормления в зоомагазинах. Так, размер вольера должен зависеть от вида животного. К примеру, для собаки весом более 5 кг площадь места содержания должна быть не менее 4 квадратных метров, для котят до года — 1,5 квадратных метра. В вольере должна быть не только вода и еда, но и когтеточки, если речь идет о кошках. Также должны выдерживаться температурные и световые режимы содержания.

"В местах для торговли можно содержать здоровых животных при наличии ветеринарного сопроводительного документа. Если животное заболело, его нужно изолировать и выполнять требования ветеринаров", — отмечается в документе.

В итоге продавать животных разрешат только в местах, соответствующих указанным параметрам.

Напомним, осенью 2022 года Госдума приняла поправки к ст. 5 и 11 закона "Об ответственном обращении с животными". Новый закон направлен на то, чтобы исключить ситуации, когда при продаже животные содержатся в тесных и грязных клетках, голодные, без надлежащего ухода и ветеринарной помощи. Комментируя документ, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отмечал, что в зоомагазинах и на птичьих рынках "животные содержатся в недопустимых условиях".

Напомним, свердловские ветврачи призывают вакцинировать от бешенства домашних животных.