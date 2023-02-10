Свердловские ветврачи призывают вакцинировать от бешенства домашних животных

Вакцинация от бешенства в регионе проводится бесплатно. Фото: Полина Зиновьева

На Среднем Урале в последние месяцы наблюдается "всплеск" заболеваемости животных. В связи с этим ветеринарные врачи просят жителей вакцинировать домашних питомцев, а также избегать встречи с дикими животными и не приближаться к ним.

"Свердловская область является стационарно неблагополучной территорией по бешенству. Для заболевания характерна цикличность. Каждые 5–7 лет регистрируется подъем заболеваемости, который в последующие годы идет на спад. Сегодня как раз идет рост — в прошлом году зафиксировано 28 случаев бешенства", — отмечает директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

Предыдущий скачок заболеваемости бешенством был зафиксирован в регионе в 2016 году, тогда было зарегистрировано 74 случая. По данным ветврачей, основными источниками заражения являются лисицы, волки и енотовидные собаки, а также бездомные собаки и кошки.

Эффективной мерой профилактики бешенства является вакцинация. Домашних животных прививают бесплатно на ветстанциях за счет средств федерального бюджета. В территориях, где выявлен случай бешенства, ветеринары обходят квартиры и дворы, вакцинируя собак, кошек, коров, коз, свиней и лошадей.

Диких животных от бешенства прививают весной и осенью, этим занимаются специалисты государственной ветеринарной службы и департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Помощь оказывают и работники охотничьих хозяйств. Вакцина для диких животных изготавливается в виде съестных брикетов. Их раскладывают на территории охотничьих угодий, в лесопарковых зонах и на лесных тропах. При встрече с диким животным необходимо проявить осторожность.

"Не нужно приближаться к дикому зверю, не нужно пытаться его погладить, накормить или сфотографировать. Зверь может испугаться и травмировать человека, возникнет опасность заражения. При обнаружении дикого животного в населенном пункте необходимо сообщить об этом по телефону единой дежурной диспетчерской службы 112. Информация оперативно передается в департамент, каждый случай отрабатывается специалистами", — разъясняет директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.

Напомним, ранее карантин по бешенству был введен в парке "Бажовские места".