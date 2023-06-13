Свердловское Минцифры внедрит механизм отслеживания миграции жителей

Минцифры Свердловской области внедрит новый модуль геоинформационной системы. Фото: Галина Соловьева

Министерство цифрового развития и связи Свердловской области внедрит новый модуль геоинформационной системы, которая позволяет отслеживать миграционные потоки в регионе. Данные необходимы для учета количества жителей на территории, а также для принятия своевременных решений по развитию транспортной, экономической и социальной инфраструктуры, сообщает департамент информационной политики региона.

Разработкой сервиса займется компания "Ростелеком". Заказчиком работ выступает правительство Свердловской области. Силами провайдера будет создан программно-аппаратный модуль "Анализ геоданных". Он станет частью региональной геоинформационной системы (РГИС), которая сейчас активно наполняется.

"Геоинформационная система — это один из важных инструментов цифровой трансформации региона, которую мы ведем по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Ее внедрение повысит эффективность управления социально-экономическим развитием области за счет формирования единого, полного, непротиворечивого информационного пространства Свердловской области. В базе системы находится уже 150 слоев информации. Новый модуль поможет на основе агрегированных статистических данных анализировать суточную и сезонную миграцию жителей области и на их основе принимать управленческие решения", — рассказал министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков.

Информация о миграции будет формироваться на основе данных мобильных операторов. Эта задача возложена на модуль "Анализ геоданных". Опираясь на полученные сведения, региональные и муниципальные органы власти будут принимать взвешенные решения по устойчивому развитию Свердловской области, среди них — оптимизация территориального планирования, модернизация транспортной инфраструктуры и маршрутной сети. Это позволит вывести геоинформационную систему на новый аналитический уровень.

"Наша команда создаст и развернет программно-аппаратный модуль. Он будет обрабатывать данные о численности населения Свердловской области и его перемещении по территории региона. Полученная информация отразит изменение количества жителей в зависимости от времени, целей и условий пребывания на Среднем Урале. Гибкие настройки сервиса позволят изменять фильтры в зависимости от потребностей правительства", — подчеркнул вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Иван Пичугин.

Внедрение в Свердловской области региональной геоинформационной системы служит достижению целей национального проекта "Цифровая экономика" в сфере государственного управления.

Напомним, в этом году на восьми участках свердловских дорог появятся детекторы транспортного потока.