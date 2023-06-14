Игрой на фортепиано в режиме нон-стоп отметят юбилей Екатеринбурга

На Фортепианном марафоне к игре на инструменте допускаются все желающие. Фото: Алексей Кунилов

12-часовой марафон игры на фортепиано состоится 16 июня на территории Государственного центра современного искусства в Екатеринбурге. Это будет уже восьмой Фортепианный марафон.

Как сообщает пресс-служба проекта, в этом году мероприятие посвятили 300-летию Екатеринбурга и юбилею великого российского композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Организаторами марафона выступают Свердловская государственная детская филармония и Гуманитарный университет.

"Это единственный в России ежегодный городской open air для всей семьи. В рамках мероприятия на протяжении 12 часов в режиме нон-стоп будет звучать фортепианная музыка", — отметили организаторы VIII Фортепианного марафона.

Отличительной чертой проекта является то, что к игре на инструменте допускаются все желающие: нет ограничений ни по возрасту, ни по уровню профессионализма.

"Формат праздника предполагает, что любой желающий сможет исполнить любимое музыкальное произведение и показать свое мастерство", — уточнили в пресс-службе ГЦСИ.

Кроме музыки для гостей марафона будут организованы шесть мастер-классов от школы рисования, а также лекция об истории свердловского джаза от гида города Татьяны Мосуновой.

Марафон стартует в 12 часов дня по адресу Добролюбова, 19а. Вход свободный.

Напомним, в метрополитене Екатеринбурга откроют выставку детских рисунков к 300-летию города.