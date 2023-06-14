Темы дня

Общество
14 июня 2023, 12:46

Игрой на фортепиано в режиме нон-стоп отметят юбилей Екатеринбурга

  Олеся Касперович
Исполнить свое любимое произведение может любой желающий, независимо от уровня подготовки

На Фортепианном марафоне к игре на инструменте допускаются все желающие. Фото: Алексей Кунилов

12-часовой марафон игры на фортепиано состоится 16 июня на территории Государственного центра современного искусства в Екатеринбурге. Это будет уже восьмой Фортепианный марафон.

Как сообщает пресс-служба проекта, в этом году мероприятие посвятили 300-летию Екатеринбурга и юбилею великого российского композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Организаторами марафона выступают Свердловская государственная детская филармония и Гуманитарный университет.

"Это единственный в России ежегодный городской open air для всей семьи. В рамках мероприятия на протяжении 12 часов в режиме нон-стоп будет звучать фортепианная музыка", — отметили организаторы VIII Фортепианного марафона. 

Отличительной чертой проекта является то, что к игре на инструменте допускаются все желающие: нет ограничений ни по возрасту, ни по уровню профессионализма.

"Формат праздника предполагает, что любой желающий сможет исполнить любимое музыкальное произведение и показать свое мастерство", — уточнили в пресс-службе ГЦСИ. 

Кроме музыки для гостей марафона будут организованы шесть мастер-классов от школы рисования, а также лекция об истории свердловского джаза от гида города Татьяны Мосуновой. 

Марафон стартует в 12 часов дня по адресу Добролюбова, 19а. Вход свободный.

Напомним, в метрополитене Екатеринбурга откроют выставку детских рисунков к 300-летию города.

Сюжет

Екатеринбургу - 300 лет
Нынешний год для региона – особый. Наша славная столица, Екатеринбург, отметит 300-летие. Уже пошел отсчет дел, решений и событий, приуроченных к этой дате.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.06.2023, 14:04 / Общество
Официальные страницы в соцсетях имеют более 4 300 госорганизаций Среднего Урала
14.06.2023, 13:26 / Общество
Уральские росгвардейцы сдают кровь в рамках всероссийской акции ко Дню донора
14.06.2023, 13:19 / Общество
Владимир Путин назвал лучшим в мире уральский танк Т-90М "Прорыв"
14.06.2023, 13:02 / Общество
Уральские ученые нашли останки рептилий возрастом около 45 миллионов лет
14.06.2023, 12:46 / Общество
Игрой на фортепиано в режиме нон-стоп отметят юбилей Екатеринбурга