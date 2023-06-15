В ближайшие дни на Среднем Урале ожидается сентябрьская погода

По данным синоптиков, последующие дни будут больше напоминать начало сентября, чем середину июня. Фото: Галина Соловьева

Синоптики прогнозируют прохладную погоду в регионе к выходным. С 18 июня дневные температуры составят 12–17 градусов. Возвращение тепла ожидается в последнюю неделю июня.

"Судя по среднесрочным прогнозам, последующие дни будут больше напоминать начало сентября, чем середину июня. Начиная с воскресенья дневные температуры по области прогнозируются на уровне +12...+17, а ночные до +1...+6", — сообщает метеоролог Алексей Пулин в своем telegram-канале "Погода в Екатеринбурге".

По данным специалиста, это связано с холодной воздушной массой, распространяющейся в тылу циклона над Таймыром. Влияние Арктики сперва будет ощутимо на севере региона, затем холодный воздух двинется и на юг области, занимая уже всю территорию Среднего Урала.

"В южной половине области еще пару дней сохранится умеренно теплая погода. Однако с усилением антициклона над Скандинавией примерно в пятницу вечером холодный воздух продолжит движение на юг", — сообщает синоптик.

Согласно прогнозам, в Екатеринбурге 16 июня ночью +11, днем +25 градусов, 17 июня ночью +13, днем +19, 18 июня ночью +8, днем +16, 19 июня ночью +8, днем +15. Почти всю следующую неделю до 24 июня температура воздуха ночью будет +5…+10 градусов, днем +16…+21, на севере области на 3-4 градуса прохладнее. Осадков ожидается мало.

Что касается следующего теплого периода, то его можно ждать не ранее заключительной недели июня, резюмирует эксперт.

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге был побит температурный рекорд 71-летней давности.